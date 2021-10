A pesar de ser una producción que logra entretenimiento liviano, mezclando elementos de acción, comedia y aventura, la película “Army of Thieves” es una precuela con muy poco que ofrecer al filme con el que conecta directamente.

Esto no es exactamente un problema si no se tratara de una precuela, pues los momentos que aluden directamente a que su trama eventualmente va a conectar con los eventos de “Army of the Dead” no cuajan con el tono de esta nueva producción de Zack Snyder para Netflix.

Para los que vieron ese filme, el gancho de esta película es pasar más tiempo con el personaje de Dieter (Matthias Schweighofer), el experto en desarmar las cajas fuertes más elaboradas del mundo. El espectador que no vio la película de Snyder porque no estaba interesado en ver otra oferta de zombis, aquí podrá disfrutar de un filme que se apoya por completo en las habilidades cómicas del protagonista, pero le da una misión que tiene la escala de una de las secuelas más recientes de “Fast and Furious”.

Nathalie Emmanuel como Gwendoine y Matthias Schweighofer como Dieter. (Stanislav Honzik/ Netflix)

Al igual que esos filmes, “Army of Thieves” no siente ningún tipo de necesidad de crear entretenimiento que sea real. De hecho, toda la creatividad del filme se va en señalar cómo esta película sigue el molde de todas las demás de su género.

Lo otro que resulta extremadamente curioso es que además de ser el protagonista, Schweighofer también ocupa la silla del director. Dado su talento como intérprete para la comedia, el toque liviano del filme no es para nada sorprendente. Lo que sí resulta inesperado es cómo este logra una propuesta para los segmentos de acción y aventura del filme, que en muchas ocasiones resulta más accesible en su simpleza que toda la ambición que Zack Snyder plasmó en pantalla con “Army of the Dead”.

A pesar de todas sus cualidades positivas, “Army of Thieves” no logra del todo justificar su existencia excepto como un proyecto para concretar la relación creativa y de negocios de Snyder con Netflix. Independientemente, el filme si podría ser un punto de partida para proyectos mejores para su protagonista y director.