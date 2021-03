Como cineasta, Lee Daniels (Precious, The Butler) se merece crédito por el acierto de seleccionar a Andra Day para interpretar a la cantante Billie Holiday en su nuevo filme y por intentar dramatizar su vida de una forma honesta y libre de las convenciones dramáticas que utilizaron en Lady Sings The Blues.

Sin embargo, el despilfarro de excesos dramáticos que casi aplasta la maravillosa actuación de Day en The United States vs Billie Holiday también están directamente ligados a Daniels.

Durante casi dos horas y media el director tratar de utilizar todos los recursos a su disposición para darle un toque visceral a todo el abuso que sufrió Billie Holiday, explotada por sus seres queridos y perseguida y hostigada por las autoridades federales.

Su compulsión artística de querer intentarlo todo resulta en un filme sin un punto de vista concreto con un solo un planteamiento dramático para resaltar. La potencia y complejidad de la actuación de Andra Day le da un toque verdaderamente trágico a esta oportunidad perdida.

PUBLICIDAD

Al igual que Judas and the Black Messiah, el guión de esta película se enfoca en mostrar cómo el FBI le montó una campaña de hostigamiento a una figura afroamericana influyente. En el caso de Holiday, lo que la puso en el tope de la lista de Edgar J. Hoover a finales de los cincuenta y principio de los sesenta fue la canción “Strange Fruit”. La composición es una denuncia poética sobre cómo es común que alguien negro pueda ser asesinado por alguien blanco en el sur de los Estados Unidos. Al no poder quitarle su libertad de expresión, las autoridades corrompen las relaciones de la protagonista con la mayoría de los hombres en su ciículo inmediato y alimentan su adicción a las drogas.

Quizás el problema no sea que Lee Daniels no tiene un punto de vista particular para abordar esta historia. En muchas ocasiones el problema principal del filme es que su director parece estar más interesado en escandalizar al espectador con datos que no se sabían de la vida privada de Holiday, que en profundizar lo que alimentó su angustia y su dependencia a las drogas.

Durante el final del segundo acto, el filme finalmente nos invita a un lugar honesto detrás de las vida pública de la cantante, pero esto llega demasiado tarde y rápidamente es descartado por más montajes musicales que ilustran el exceso de Daniels como director.

La única razón para ver The United States vs Billie Holiday, que está disponible en Hulu, es el poder indiscutible de la interpretación de Andra Day. Con solo una mirada, la actriz puede evocar la guerra interna que alimento su trayectoria como artista y la atrapó permanentemente bajo el yugo de la adicción a las drogas.