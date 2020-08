Todo el humor e ingenio creativo que distinguió a la serie animada “Phineas and Ferb” durante los ocho años durante los que fue transmitida por The Disney Channel es triplicado para el estreno de “Phineas and Ferb The Movie: Candice Against The Universe” en la plataforma digital Disney Plus.

Y por más divertida, creativa y entretenida que sea esta nueva oferta animada, la realidad es que aquellos del público que no estén familiarizados con la serie no podrán apreciar el estilo de animación o el humor de esta película.

Candice es secuestrada por extraterrestres en su lucha por hacer quedar mal a su hermano.

Al igual que los Simpsons, todos los personajes titulares de este tiempo desafían el paso del tiempo. Han pasado 13 años desde que se estrenó el primer episodio de la serie, pero Phineas y Ferb siguen siendo dos hermanos pre-adolescentes que quieren tener el día de verano perfecto. Candice, su hermana mayor, sigue obsesionada con dañar sus planes para que su madre pueda ver todas las formas en que sus hermanos menores han puesto el universo entero en peligro.

PUBLICIDAD

El resto de la trama es bastante simple. Candice es secuestrada por extraterretres y sus hermanos y sus amigos unen fuerzas para rescatarla.

Sin embargo, el pulso cómico del filme reside en las manos de un equipo de producción dispuesto a explorar todos los chistes que puedan surgir de la situación en la que se encuentren los personajes.

Esto incluye números musicales, películas de espías, episodios de “Star Trek”, referencias a “Ed Wood”, “Spaceballs” e Ingmar Bergman.

Si el público capta todo esto no parece ser particularmente relevante. La falta de pretensiones de los creadores del filme logra que la energía efervescente de esta aventura de Phineas and Ferb registre con un encanto irrefutable.