Seguir haciendo versiones nuevas de sus clásicos animados definitivamente es un modelo de negocio para Walt Disney Pictures. Sin embargo, eso no anula los esfuerzos creativos de los artistas que el estudio contrata para tratar de homenajear y recrear la magia del material que está siendo reinventado para una nueva generación.

En el caso de “The Little Mermaid”, que comienza a exhibirse en los cines de Puerto Rico este jueves, las contribuciones del director Rob Marshall, el guionista David Magee y los actores Melissa McCarthy y Halle Bailey justifican y le dan peso a la existencia de esta nueva versión.

Este “remake” no es perfecto ni es un desastre que arruina el preciado legado del filme original. La producción está a la par con lo que Disney hizo con la versión nueva de “Beauty and the Beast”. La propuesta acentúa y celebra lo maravilloso que es la versión musical de esta historia, reafirmando el talento inigualable de Alan Menken y Howard Ashman. Mientras que la mayoría de los cambios se concentran en lograr que la historia de amor central sea más compleja y que las motivaciones de los personajes principales, en particular los femeninos, no sean unidimensionales.

La mayoría de los cambios funcionan y enriquecen la propuesta, mientras que hay otros que son totalmente innecesarios y registran como una nota discordante que interrumpe el ingenio musical del material original.

El cineasta Rob Marshall inicia esta versión con una cita de la historia de Hans Christian Andersen, pero el ritmo, los matices y la estructura de la trama sigue siendo todo Disney. Lo cual significa que esta sigue siendo la historia de Ariel (Halle Bailey), una sirena que lo arriesga todo para poder transformarse en humana. Dentro de las alteraciones que se hacen es dejar claro que la protagonista tiene una afinidad con el Príncipe Eric (Jonah Hauer-King) que va mas allá de lo atractivo de su físico.

El guion nuevo se enfoca en crear terreno emocional en común para ambos personajes. Los dos son hijos de figuras poderosas que no están satisfechos con lo que parece que va a ser su destino definitivo. De la misma forma, una pequeña alteración en el hechizo de Úrsula (Melissa McCarthy) modifica el que la protagonista se pueda acordar que tiene que besar a su príncipe para recuperar la voz. Este ajuste permite que los personajes tengan tiempo de interactuar y conocerse mejor para que su romance no se registre como una fantasía superficial.

Halle Bailey y Jonah Hauer-King, en una escena de "THE LITTLE MERMAID". (Photo Credit: Giles Keyte)

Lo otro que es diferente es la motivación detrás de los planes malévolos de Úrsula. El personaje no siente ninguna envidia de la protagonista por ser más joven y bella. Aquí, Úrsula resulta ser la hermana olvidada del Rey Tritón (Javier Bardem) y, al igual que Scar en “The Lion King”, los traumas que inflige sobre su sobrina son una estrategia para usurpar el trono.

El director y su elenco logran que todo esto funcione. Lo que se desmorona con facilidad son todos los intentos de añadir números musicales nuevos. Con excepción de uno, que expresa el punto de vista de la protagonista mientras no puede usar su voz y experimenta con ser humana, ninguno funciona ni se acerca al nivel de calidad de las composiciones de la original.

Aún así los tesoros más grandes del filme son las interpretaciones de McCarthy y Bailey. La energía de Melissa McCarthy resulta mucho más interesante y efectiva al tener un personaje que no le importa ganar la simpatía de nadie. Mientras que Halle Bailey se adueña del rol principal con facilidad. A treinta segundos de comenzar a interpretar “Part of Your World”, queda claro que el personaje titular de Disney está en pantalla con todo el encanto mágico de la encarnación original.