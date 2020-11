La serie “Dash and Lili”, que hizo su debut en Netflix esta semana, explota al máximo las convenciones de comedias románticas y de historias de Navidad. Como resultado de esto, la adaptación de la novela “Dash and Lili’s Book of Dares”, de Rachel Cohn, registra como una versión extendida de las vibras positivas y contagiosas de “Love, Actually”.