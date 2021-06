Mucho más que ningún otro filme de esta franquicia, “The Conjuring: The Devil Made Me Do It” se beneficia de la integridad y talento actoral de Vera Farmiga y Patrick Wilson como Ed y Lorraine Warren. El filme de Warner Brothers, que estrena este viernes en cines y en HBO MAX, se apoya completamente de ellos con una historia que intenta romper el molde de lo que se hizo en los dos filmes anteriores.

En vez de tener a los protagonistas atados a una localización específica batallando contra una presencia demoniaca, este guion asume la estructura de una historia detectivesca. Este detalle, y la ausencia de James Wan de la silla del director empujan esta tercera película más hacia el género de misterio que de horror.

Ruairi O'Connor interpreta a "Arne Cheyenne Johnson", el eje del misterio y el terror en esta cinta.

Resulta probable que la conexión emocional que tiene el público con Farmiga y con Wilson evite que esto sea un problema. A esto se le suma un director (Michael Chaves) que no pierde la oportunidad de elevar la intensidad de todos los momentos claves de la historia. La realidad del caso es que el cineasta no se tiene que esforzar tanto. El filme funciona bajo un gancho dramático simple: el público quiere que los Warren vuelvan a triunfar sobre una fuerza maligna.

En esta película la verdadera naturaleza de esa fuerza maligna es el eje central del misterio del filme. Por primera vez en esta serie cabe la posibilidad de que los protagonistas estén a la merced de un ser humano con una naturaleza macabra y no de una manifestación sobrenatural.

La trama del filme arranca con un exorcismo que aparenta haber concluido y envía a Ed Warren (Wilson) al hospital en una condición critica. Mientras Lorraine (Farmiga) espera que su esposo se recupere, uno de los jóvenes que los estaba asistiendo en el exorcismo comete un asesinato brutal. Esto empuja a los Warren a investigar si lo que está detrás de este acto violento en realidad tiene que ver con un espíritu maligno o si está directamente atado a alguien que quiere esconder sus crímenes detrás de actos satánicos.

Aunque el talento de los protagonistas suaviza el desarrollo episódico de la trama y la dirección se encarga de que los niveles de entretenimiento no bajen, de lo que esta película carece es del toque especial como director de James Wan, aunque sí funge como productor de la cinta. No se puede negar que “The Conjuring: The Devil Made Me Do It” cuenta con varias secuencias intensas que le sacudirán los nervios al espectador. Pero sin Wan en la silla del director, ninguna de ellas cuenta con esa imagen espeluznante que ha sido meticulosamente creada y utilizada para invadir tu subconsciente y luego hacer una aparición especial en una pesadilla.