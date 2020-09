La clave del éxito de “Away”, la nueva serie que estrenó el viernes en Netflix, es el enfoque profundo de cada uno de sus personajes principales. Esto permite que cada uno de los diez episodios tenga un punto de partida sólido que permita fluir efectivamente entre diferentes convenciones de los género de ciencia ficción y suspenso. A eso se le suma la calidad del talento que le da vida a esta historia en pantalla.

El elenco es liderado por Hilary Swank quien, a pesar de que Hollywood no ha sabido darle la carrera que se merece, vale la pena recordar que cuenta con dos premios Oscar en la categoría de Mejor Actriz en su filmografía (“Boys Don’t Cry” en el 2000, y “Million Dollar Baby”, en el 2005). Enfatizar esto resulta importante cuando se toma en consideración que el resto del elenco no será tan conocido como ella, pero eso no los detiene en igualar su talento.

Si eso no es suficiente para capturar su interés, lo próximo que hay que mencionar es que el primer episodio es dirigido por Edward Zwick. El director de “Glory”, “The Last Samurai” y “Blood Diamond” reafirma el enfoque en la humanidad contradictoria de todos los personajes, tono que es sostenido por los nueve episodios subsiguientes por otros directores. Zwick también se da a la tarea de crear un lienzo visual amplio que puede sostener varios conflictos paralelos de forma efectiva.

Aún así, la trama principal sigue siendo la más fascinante. “Away” presenta los retos y las tribulaciones de Emma Green (Swank) la astronauta estadounidense a cargo de liderar la primera tripulación de la NASA en una misión a Marte. Durante esta primera temporada la trama principal muestra el maratón de obstáculos que esta misión va a enfrentar. En este departamento, la serie emula el tono complejo y efectivo que Ron Howard utilizo para maximizar el drama de “Apollo 13”.

Las historias secundarias alternan entre cómo el esposo (Josh Charles) y la hija (Talitha Bateman) de Emma manejan retos trascendentales en su ausencia; y en darnos detalles de las vidas de la tripulación que va junto con ella camino a Marte. Es en ese segundo departamento donde la serie encuentra su gancho y su cualidad más adictiva. El primer episodio propone que ninguno de estos personajes van a ser encajados en un molde unidimensional. El resto de la serie cumple con esta promesa con discusiones intelectuales que son elevadas por las maravillosas interpretaciones de Vivian Wu, Mark Ivanir, Ato Essandoh y Ray Panthaki.

Resulta un poco dudoso que esto se pueda sostener en una segunda temporada, pero la promesa de que pueda suceder resulta extremadamente atractiva.