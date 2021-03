Durante las pasadas dos décadas, la división de animación de Walt Disney Pictures ha estado tratando de lograr un cambio en el tipo de personaje femenino que coloca como protagonista de sus filmes. “Raya and The Last Dragon”, la entretenida oferta familiar que estrena este viernes en los cines de la Isla y en la opción Premium de la plataforma de Disney Plus, es el primer filme donde esos cambios se reflejan de una forma tangible a lo largo de toda la producción.