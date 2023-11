Tener una dramatización del romance entre Priscilla Beaulieu y Elvis Presley desde el punto de vista de ella no sería para nada problemático si la cineasta Sofia Coppola no pareciera haber creado “Priscilla” como una contestación directa a Elvis de Baz Luhrmann. La adaptación cinematográfica de la autobiografía “Elvis and Me”, que estrena este jueves en las salas de Fine Arts en Puerto Rico, tiene el aire clínico y rígido de un documental producido como herramienta educacional. Si el filme de Luhrmann es barroco y volátil, el punto de vista de Priscilla Presley apenas logra registrar un pulso dramático.