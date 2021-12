Más de lo mismo podría ser un juicio demasiado severo para un filme que busca el entretenimiento de toda la familia pero eso es exactamente lo que es “Sing 2″, largometraje animado de Universal Pictures que estrena este miércoles en los cines de Puerto Rico.

En este caso “lo mismo” es el equivalente de una combinación efectiva de humor y música con una pizca de un mensaje positivo que no requiere mucho contexto o profundidad. Lo que sí se puede afirmar es que esta secuela tiene mejor ritmo que el filme anterior. Al no tener que desarrollar ninguno de los personajes, animales que viven con el sueño de explotar su talento para la música, la trama del filme corre en piloto automático con entretenimiento trillado e inofensivo.

Lo otro que es típico de una secuela es que lo que funcionó en el filme anterior tiene que ser reconfigurado en una escala mayor. Es por eso que la trama de “Sing 2″ tiene a Buster Moon (Mathew McConaughey) y al resto de la ganga del primer filme tratando de montar una extravaganza de entretenimiento musical alusiva al tipo de show que se presenta en Las Vegas. El obstáculo más grande para que esto suceda es que el espectáculo nuevo tiene que ser con la música de Clay Calloway (Bono) un ícono que lleva años en lo que parece ser un retiro permanente.

Desde el principio del filme no hay ni una duda de cual va a ser el desenlace y el equipo de producción no parece tener ningún problema en buscar otras formas de expresar exactamente el mismo mensaje del filme anterior: para lograr un sueño hay que darlo todo. El único triunfo aquí es que la falta de originalidad no resulte en entretenimiento insípido. Los espectadores más chicos quizás no puedan identificar las composiciones de U2 que se incorporaron en la trama, pero si vieron el primer filme no tendrán ningún problemas con las variaciones de los chistes que funcionaron en la película anterior.