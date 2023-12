Nunca deja de sorprender, como en ciertas películas, la falta de originalidad no aniquila por completo el nivel de entretenimiento. Eso es lo que sucede con “The Family Plan”, la nueva oferta de comedia y acción de Apple TV Plus que estrena esta semana en la plataforma digital. La película protagonizada por Mark Wahlberg y Michelle Monaghan re trabaja elementos de “True Lies” y “Mr and Mrs. Smith”, creando una trama totalmente predecible que no deja de entretener a los que estén en busca de entretenimiento superficial bien ejecutado.