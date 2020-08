Le película “The One and Only Ivan” que estrenó hoy en la plataforma digital Disney + trae una fusión peculiar del entretenimiento familiar clásico de Walt Disney Pictures, donde un final feliz siempre está garantizado, con un contexto moderno que abre el espacio para una crítica social.

Estas sensibilidades opuestas podrían haber dividido el filme en segmentos disparejos en su tono. Afortunadamente, la dirección simple pero templada de Thea Sharrock (“Me Before You”) logra darle cohesión dramática a estas dos tendencias.

Aun mas importante que esto, la entrega de su mensaje de consciencia social importante no es aplastada por una montaña azucarada de buenas intenciones. El guion que adapta el libro homónimo de Katherine Applegate, que documentó eventos verídicos, tiene como objetivo hacer sentir bien al espectador, pero no cae en la tentación de hacer esto abusando de clichés o contextos unidimensionales. Esto no debería ser una sorpresa considerando que el guionista es Mike White, escritor que ha explotado al máximo su humor particular en filmes como “The Good Girl” y “The School of Rock”. Sin embargo, esta sigue siendo una película que utiliza las voces de actores como Helen Mirren, Danny De Vito y Angelia Jolie para darle voces a animales de un circo que no quieren estar en cautiverio.

Sam Rockwell es la voz del personaje titular del filme, un orangután que disfruta de ser la estrella principal de un circo que monta su espectáculo de forma permanente en un centro comercial de un pueblito en el centro de los Estados Unidos.

Para Ivan (Rockwell), el dueño del circo, interpretado por Bryan Cranston, es como su padre adoptivo y ganarse la vida siendo parte de un show es todo lo que él ha conocido. Sin embargo, cuando su mejor amiga, la elefante Stella (Jolie), comienza a sufrir aflicciones físicas por tener que hacer varios espectáculos al día, el protagonista comienza añorar una vida que no sea tras las rejas. Al no tener cómo comunicarlo, Ivan plasma sus sueños a través del dibujo y la pintura.

Aunque no se puede negar que este filme entero ha sido construido sobre la fantasía azucarada de poder escuchar lo que lo que un animal piensa de verdad; “The One and Only Ivan” entrega su mensaje con una integridad que incluye un matiz melancólico que usualmente es completamente eliminado de este tipo de entretenimiento familiar.

No es un spoiler asegurarle que los personajes tienen su final feliz (no olvidemos que es una película de Disney), pero el hecho de que su jornada para llegar a este desenlace haya sido dramatizada con integridad le da mucho más poder a la propuesta social y al mensaje positivo del filme.