El creador John Favreou ha cargado el primer episodio de la segunda temporada de The Mandalorian de violencia acción y más criaturas del universo de Star Wars como si la serie de Disney Plus no hubiera tenido un impacto permanente en la cultura popular.

Esto probablemente lleve a muchos fanáticos de la creación de George Lucas ha declarar que estos primeros 56 minutos de la nueva temporada son la mejor aventura de Star Wars que se ha visto en mucho tiempo.

Independientemente del lado que usted se encuentre de ese debate, el productor y director del capítulo titulado “The Marshall”, utiliza la trama de esta primera hora para reafirmar el credo de la serie. Los momentos más emocionantes de The Mandalorian que no están atados a Baby Yoda, son aquellos explotan al máximo la fusión de fantasía y ciencia ficción de los episodios de la pantalla grande con las convenciones más simples del género del Western.

PUBLICIDAD

A esto se le suma el que cada episodio tiene la oportunidad de darle más foro a elementos de Star Wars que fueron utilizados como pequeños detalles en los filmes de la franquicia.

En este episodio nada más hay interludios extendidos con “The Sand People” y los Jawas y múltiples referencias visuales, directas e indirectas, a Return of the Jedi y A New Hope. También resulta aún mas divertido porque las referencias de la cultura popular no se limitan a Star Wars.

Hay un momento genial donde se canaliza una secuencia clave de Once Upon a Time in Hollywood, algo que se reafirma con la participación de alguien del elenco secundario de la película de Tarantino. Mientras que es imposible no pensar en “Tremors” cuando se revela lo que va a empujar hacia delante la trama de este capítulo.

El resultado de todo esto es indiscutiblemente entretenido y un regalo grandísimo a los fanáticos de la saga. Lo que queda por verse en cuanto tiempo el gancho de estar buscando los orígenes de Baby Yoda va a permitir que este nivel de creatividad se sostenga.