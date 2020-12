El filme “Wander Darkly”, largometraje de Lionsgate que estrena hoy en las plataformas digitales de alquiler y compras de películas, une el uso continuo de poesía audiovisual con un concepto dramático simple que permite que el espectador pueda tener una experiencia emocional honesta y tangible. Tener a un protagonista que evalúa los momentos claves de su vida mientras está al borde de la muerte no es terreno dramático nuevo. Aun así la ausencia total de pretensiones artísticas logra que la dirección de Tara Miele y su colaboración con Diego Luna, Sienna Miller y la directora de fotografía Carolina Costa tengan un impacto visceral indiscutible.

Desde el primer momento que el público conoce a Mateo (Luna) y a Adrienne (Miller) queda claro que su relación está en crisis. El joven matrimonio tomó la decisión de tener un bebé con la esperanza de que eso los uniera más y a dos meses de tener su primogénita en casa el abismo emocional entre ellos es gigantesco. Adrienne está más que dispuesta a ponerle punto final a la relación, pero esto es interrumpido por un accidente automovilístico fatal. El resto del filme tiene a la protagonista viajando entre sus memorias de la relación y un presente donde ambos sobrevivieron.

PUBLICIDAD

El juego entre lo que es real y es memoria es lo que facilita el trabajo impresionante de la directora de fotografía. Cada encuadre de este filme es una poesía, cualidad que no distrae del trabajo sólido que logran los actores principales. Tanto Miller como Luna tienen el reto particular de no dejar que una sola cualidad defina la razón por la cual el romance entre sus personajes se fue desmoronando. Los dos cumplen con esto, pero el trabajo del actor mexicano tiene mayor resonancia considerando que el guion no presenta el romance central desde su punto de vista.

Aunque la noción de que no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde no es nada nuevo en un drama romántico, “Wander Darkly” logra colocar al público en una experiencia emocional que por más familiar que sea no deja de ser gratificante y autentica.