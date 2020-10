“Dos maestras cambiaron mi vida para siempre”, aseguró el actor Robin De Jesús, quien esta semana celebra el estreno en Netflix de la nueva adaptación cinematográfica de “The Boys in the Band”.

“La primera maestra me dijo que me olvidara de mi sueño de ser actor. Que eso sería imposible para un puertorriqueño, feo y bajito”, explicó De Jesús con la honestidad extrovertida que lo caracteriza.

“De adulto uno se da cuenta que ese tipo de comentario no tiene que ver nada con uno. Eso es un trauma que ella trató de pasarme a mí”.

Afortunadamente eso no sucedió, porque otra maestra insistió que fuera a audicionar para un filme independiente que tiene como gancho dramático un campamento de verano para todo tipo de adolescente interesado en el teatro musical.

“Yo estaba a punto de creerme el cuento que me había dicho la otra maestra, pero fue como si el universo me estuviera diciendo: ‘No, eso no es para ti. Dobla a la izquierda y mira todo lo que tengo para ti’”.

PUBLICIDAD

Lo primero que se manifestó fue un rol protagónico en el filme “Camp”. El aclamo de ese filme le ha dado una carrera constante a De Jesus tanto en la pantalla chica como la pantalla grande. Sin embargo el actor ha tenido más éxito en Broadway. Su primera oportunidad fue unirse al elenco de “Rent”, seguido por un rol clave en “In The Heights” y culminando en su tercera nominación al Tony por su trabajo en “The Boys in the Band”.

Durante una breve pero agradable charla virtual con El Nuevo Día, el actor dio los detalles de adaptar su rol en la obra de Michael Crowley a un nuevo medio y por qué el material es más urgente ahora que cuando fue celebrado en Broadway hace dos años.

Tu interpretación en la obra fue celebrada con una nominación al Tony. ¿Cómo fue el proceso de calibrar lo que hicieron en la tablas para un medio distinto?

RD- Para mí, lo interesante de trasladar la obra de teatro y transformarla en una película es que fue un ejercicio de humildad. Porque cuando haces una obra en Broadway tú conoces ese personaje de adentro hacia fuera después de interpretarlo ocho veces a la semana. Así que existía la posibilidad de pensar que ya el trabajo estaba hecho para esta película. Pero con una cámara no hay forma de retener la misma dinámica. Eso creó una configuración nueva para todos. Y fue genuinamente emocionante. Porque eso dio el espacio para descubrir cosas nuevas del material o del personaje.

PUBLICIDAD

¿Qué fue algo nuevo que descubriste de Emory?

RD- (Suspira) Ay, Emory. (Se ríe) ¿Sabes qué? Estaba pensando en eso mismo ayer pero todavía no había tenido la oportunidad de verbalizarlo. En este show, Emory constantemente recibe palabras llenas de odio. La obra trabaja con la forma en que la homofobia se internaliza y yo tengo que participar de una agresión física. Cuando lo estaba haciendo ocho veces a la semana mi cuerpo se acopló a una rutina que me permitió no tener que internalizar ese trauma. Haciendo la obra nunca paré a pensar en todas las cosas que me ocurrieron como un niño homosexual. O más tarde como un hombre boricua que tiene una relación problemática con la construcción de lo que es masculino en nuestra cultura. Yo hice la obra pensando que recibir esas palabras todas las noches no me estaba afectando. Pero durante la filmación cuando llegó el momento de filmar esa escena, me parece que fue el tener que hacerlo una y otra vez para los diferentes ángulos de cámara. De momento, yo sentí como una vibración en mi cuerpo. Y fue aumentando hasta que perdí el control y exploté en un llanto que ni yo mismo me podía explicar. Yo no me había dado cuenta que todavía estaba cargando todo ese trauma innecesario. La película fue una forma de literalmente sacarlo de mi cuerpo y dejar que llegara a la superficie. Eso definitivamente le dio un toque diferente a esta interpretación de Emory.

“ Para movernos hacia al frente es bueno mirar hacia atrás. Sobre todo con lo que está pasando ahora en los Estados Unidos ” Robin De Jesús, actor

La trama de la obra sucede en 1968. ¿Crees que la temática sigue siendo relevante ahora?

RD- A mí me consta que lo es. Y el que difiera de mí, pues vamos a tener que tener una conversación profunda y complicada. Yo creo que nuestra película sirve para recordarnos lo que ha cambiado y lo que no ha cambiado. Los retos de nuestra comunidad han evolucionado, pero seguimos teniendo que luchar. Pero esa experiencia intensa y la violencia que viene con ella es algo que fue real en 1968 y que todavía lo es. Es importante escuchar todas esas palabras llenas de odio y veneno para tener presente que no queremos que se vuelvan a normalizar. Así que para movernos hacia al frente es bueno mirar hacia atrás. Sobre todo con lo que está pasando ahora en los Estados Unidos. Tenemos un gobierno que literalmente quiere dejarnos sin derechos. Estamos viviendo un momento trascendental. Creo que eso logra que el filme y su temática tenga más relevancia ahora que cuando montamos la obra en Broadway hace dos años.