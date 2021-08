Ryan Reynolds es considerado uno de los actores más diversos de Hollywood, con versatilidad para pasar del drama a la acción o a la comedia, con una carrera que continúa en constante evolución.

Es el protagonista y productor nominado a un Golden Globe por la película “Deadpool”, que estrenó en 2016 y recaudó $152.2 millones en cuatro días, convirtiéndola en el estreno clasificado R de mayor recaudación de todos los tiempos. Entre sus proyectos más recientes están “The Hitman’s Wife Bodyguard”, junto a Samuel L. Jackson y Selma Hayek que lanzó en junio y “Free Guy”, la apuesta veraniega de 20th Century Studios, que el propio Reynolds produjo bajo su sello Maximum Effort, que estrenó este jueves en el cine.

Sobre cómo dio con la historia y el proceso para formar su personaje de la mano del director Shawn Levy, el actor conversó recientemente.

¿Qué fue lo que te atrajo del guion original de Matt Lieberman?

El concepto central: el cajero de un banco que descubre que es un personaje extra en un violento videojuego de mundo abierto… me pareció fascinante. Sencillamente me cautivó el personaje de Guy que está buscando algún tipo de autoría en su vida, y un atisbo de pertenencia. Me acuerdo que se lo envié de inmediato a Shawn Levy porque hacía años que queríamos trabajar juntos. Hace mucho tiempo que soy fan de él, no sólo como artista, sino también como persona.

¿Qué hace que Shawn Levy sea el director ideal para “Free Guy”?

Creo que él vio las mismas cosas que yo en la historia. Yo extraño las historias de cumplir los deseos, y esto me hizo pensar en eso; y creo que a Shawn le pasó algo parecido. Sabíamos que iba a significar un trabajo enorme, así que nos sentamos con el guionista Zak Penn para repasar cada escena del guion y asegurarnos de que estábamos creando ese mundo de la manera correcta.

Nos paramos sobre los hombros de gigantes, porque mucho de lo que buscábamos lograr era que se sintiera como “Back to the Future”, que es una película sobre el cumplimiento de los deseos que es atemporal en cierto sentido. Puedes verla ahora y tener la misma experiencia que tuviste en 1985.

¿Qué puedes decirnos de Guy?

El personaje de Guy tiene una inocencia infantil. Tiene como un patrón bien rutinario que repite a diario. Es obscenamente optimista, pero luego conoce a esta mujer, Millie/Chica Molotov, que lo ayuda a crecer, y creo que es algo con lo que muchas personas se podrán sentir identificadas. Ella lo ayuda a crecer de muchas maneras interesantes y únicas, y él va ganando cierta capacidad para empezar a pensar por sí mismo. Es raro dar con un guion o encontrar un personaje que tenga un arco tan claramente definido, y a mí me encantó eso. A su vez, hablando un poquito más globalmente de la película, puedes tomar todos los diferentes elementos de esta historia y superponerlos con lo que está sucediendo en este momento en el mundo.

Cuéntamos sobre Jodie Comer como Millie/Chica Molotov.

Realizamos audiciones con tantas actrices realmente asombrosas, sencillamente épicas, una detrás de la otra… todas eran increíbles. Jodie fue una de nuestras últimas audiciones, y fue como estar viendo a Meryl Streep en su primer papel cinematográfic. Fue uno de esos momentos mágicos que no creo que vaya a olvidar. Recuerdo haber hecho una pésima interpretación en la escena con ella, porque estaba cero compenetrado con mi cuerpo, observando, y me tomó absolutamente por sorpresa los matices que traía al papel y lo buena que era.

¿Puedes hablarnos de Lil Rel Howery, quien interpreta a Buddy?

Siempre quieres a alguien ágil en la comedia, pero los actores que seleccionamos para esta película también tienen una profundidad que es innegable. Lil Rel Howery es el ejemplo perfecto de alguien que convocamos pensando que estaría lanzando una broma tras otra y que sería extraordinario para quitarme parte de la carga a mí, y permitirme impulsar un poquito más la historia. Pero además de ser gracioso, Rel demostró ser conmovedor.

¿Y qué tal Taika Watiti como Antwan?

Taika es un fenómeno. Podríamos montar una película entera únicamente con las tomas que recortamos, con material que no utilizamos. Es una leyenda en todo momento. Las cosas que hace y la forma en la que trabaja su cabeza y lo rápido y reflexivo que es, es sencillamente irreal.

¿Eres fan de los videojuegos?

Jugaba a los videojuegos de chico pero no crecí con esa cultura. Los videojuegos son adictivos y divertidos y pasé tiempo jugando “Fortnite” y “Grand Theft Auto” y algunos otros de esos videojuegos violentos de mundo abierto, sólo para conocer el concepto. Lo que aprendí de esos juegos, en especial durante la pandemia, es que ofrecen un conducto a una accesibilidad y comunidad a la gente. Para muchas personas que están solas, les permite sumergirse en este mundo de videojuegos que supone una comunidad y les permite acceder a ese sentimiento de unión, absolutamente indispensable para la salud mental. Ahora miro los videojuegos desde una óptica completamente diferente por cómo ha cambiado nuestro mundo, y no siento sino respeto por la cultura de los videojuegos.

Además de interpretar a Guy, eres el productor de la película. ¿disfrutas producir, y es algo que te gustaría hacer más en el futuro? Y si es así, ¿qué tipo de proyectos te atraen como productor?

Me encanta producir, pero también adoro no producir, porque es más transaccional y puedes irte del set cuando terminas tus escenas.

Sin embargo, producir me da más satisfacción. Solo produje, como en micro detalle, otras dos películas además de “Free Guy”, “Deadpool” y “Deadpool 2”. Me encanta porque siento que soy como un socio en el proceso creativo. No finjo que sé dirigir así que dejo que Shawn haga su trabajo y por eso trabajamos bien juntos… hay como un respeto mutuo en eso.

Cuando te vas poniendo más grande, eso se vuelve cada vez más importante en un set de filmación, saber que estás trabajando con personas inteligentes. No es sólo el tipo que nos va a sacar el máximo provecho en la taquilla… se trata de tener una experiencia realmente buena. Y eso se refleja en lo que está en la pantalla. Nunca pretendería hablar en nombre de nuestro elenco, pero honestamente puedo decir que nos dejamos la piel para asegurarnos de que nuestro set fuera un lugar donde todos se sintieran seguros.

Tengo tres hijas, de manera que ahora evalúo los guiones de un modo un poquito diferente, en el sentido de que quieres que ellas se vean reflejadas en la pantalla, pero luego eso se expande y empiezas a pensar en toda clase de comunidades y personas subrepresentadas que han pasado todas sus vidas sin verse a sí mismas reflejadas en la pantalla. Te obliga y te empuja en direcciones que no esperabas y a mirar las cosas de otra manera, lo que ayudará a contar historias de distintas maneras, y estoy agradecido por esa perspectiva.

¿Cuál crees que será la respuesta del público a “Free Guy”, y por qué es importante verla en cines?

Al final del día, esta película es un absoluto torbellino de alegría. Sales del cine sintiéndote igual que cuando salí de ver “Back to the Future” cuando era chico, como si estuvieras a un metro del suelo. Yo sentí una euforia tan palpable y real al ver esa película. Y los desafío a salir de ésta sin una enorme sonrisa en los labios. Es esa clase de películas que creo que teníamos pendiente hace rato.