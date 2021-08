A pesar de ser fiel creyente de que las aspiraciones comerciales de un filme definitivamente no limitan su potencial artístico, los matices filosóficos que se manifiestan entre la diversión y comedia de “Free Guy”, largometraje de 20th Century Studios que estrena esta semana en cines, me tomaron por sorpresa.

Todo en la campaña de publicidad indicaba un filme ágil y entretenido que usa el mundo de los videojuegos para generar secuencias de acción y facilitar el talento cómico de Ryan Reynolds (“Deadpool”, “Hitman’s Wife Bodyguard”) Eso está presente y exaltado en esta película, pero eso no quita que el guion tenga cosas interesantes que decir sobre la creatividad y más importante aún, de cómo la salud mental se ve afectada cuando se vive en una rutina que es alimentada por el miedo.

Para estar claro, el filme no es una disertación filosófica profunda, pero su interés genuino y punto de vista claro en estos temas logra que el filme provea una experiencia emotiva junto con la pirotecnia visual y el humor sagaz de Reynolds.

PUBLICIDAD

¿Cómo usted sabe que es el protagonista de su propia vida? Esa interrogante es la que empuja la trama del filme que nos presenta a Guy (Reynolds) un hombre común que todos los días va a su trabajo en un banco y queda fascinado de como el resto de su mundo es dominado por las proezas de los “héroes” de la ciudad. El personaje principal del filme es un extra en un videojuego, lo único que el no lo sabe. Eventualmente un viraje que está atado a la historia secundaria del filme, que tiene a unos programadores que crearon un código para inteligencia artificial, permite que Guy pueda liberarse de su lugar en el videojuego y reclamar su propio destino.

Aquellos que no entiendan que el talento cómico de Reynolds va mas allá del humor extremo de “Deadpool” o de la vulgaridad simple de filmes como “Just Friends” o “Van Wilder”, caerán en tiempo con su interpretación en este filme. El actor aparenta no estar haciendo nada que no sea apoyarse de su carisma natural, pero su interpretación en este filme evoca la inocencia cómica que Charlie Chaplin perfeccionó todas las veces que interpretó a “The Little Tramp” en sus comedias. A eso se le suma el que el filme contesta la interrogante de qué exactamente hará Reynolds con las propiedades intelectuales nuevas de Walt Disney Pictures y un cameo de otro galán de Hollywood que confirma que definitivamente nació para la comedia y no para los filmes de acción que siguen ocupando su filmografía.

A eso se le suma la forma no tan sutil en que el director Shawn Levy (”This Is Where I Leave You”, “Night at The Museum”) convierte el azúcar y la melancolía del dilema de Guy en algo tangible para el público. Los que capten todas las referencias a videojuegos y otras películas, saldrán con mucho entusiasmo del cine, pero el resto del publico saldrá satisfecho y quizás inspirado de haber acompañado a Guy en su aventura para tratar de tener una vida mejor.