Después de haber tropezado con el filme anterior, la nueva secuela de “Scream”, producción de Paramount Pictures que llega este jueves a los cines de Puerto Rico, sorprendentemente se acerca a la esencia y originalidad de la película original. En 1996 el guionista Kevin Williamson se distinguió por tener personajes en pantalla que declararon que todas las películas de horror son lo mismo.

En “Scream 6″ los personajes tienen una conversación de “las reglas de una franquicia exitosa”. Se podría decir que esta es una escena obligatoria para una secuela de “Scream”, y lo es, pero lo ingenioso del filme es cómo utiliza todas estas convenciones de una forma nueva e inesperada, cumpliendo con los requisitos del género a la misma vez que lo empuja hacia terreno creativo fértil. Ese es el toque distintivo de la primera película y algo que logra que esta sexta propuesta no se sienta como un refrito dirigido en piloto automático.

Dado a que en esta ocasión la trama se muda para Nueva York, resulta tentador hacer comparaciones con la octava secuela de “Friday the 13th”. Sin embargo, aquí el punto de partida para la trama es “Scream 2″. Al igual que en esa película, los personajes que sobrevivieron la masacre del filme anterior se trasladan de su pueblo para ir a la universidad. El cambio de localización no impide que otro psicópata se ponga la mascara de Ghostface para terminar la misión del filme anterior. En este caso eliminar a Sam (Melissa Barrera), su hermana menor (Jenna Ortega) y todos sus amigos.

Son muchas las sorpresas que hay en la forma en que se desarrolla la trama. Lo que se puede decir es que Sidney, el personaje de Neve Cambell, no es parte de la historia y el guion se encarga de resaltar por qué su ausencia no es una debilidad del filme. Muchas de las secuencias de suspenso están diseñadas alrededor de hacer algo distinto y no apoyarse de la nostalgia por lo que fue efectivo en las películas anteriores. Aún así, una de las mejores secuencias del filme le pertenece a Courtney Cox, la única del elenco original en decir presente.

Dado a la efectividad de “Scream 6″, resulta fácil especular que en esta ocasión los directores Matt Bettinelli y Tyler Gillett se sienten mucho mas cómodos en no estar bajo la sombra del legado de Wes Craven quien dirigió las primeras cuatro ofertas de esta franquicia. Aún así, en momentos resulta cruel la forma en que se apoyan de los momentos gráficos de violencia, algo que Craven casi nunca hizo en estos filmes. Quizás cuando este ciclo de películas de “Scream” llegue a su conclusión, estos directores puedan resucitar las películas de “Friday the 13th” que claramente les fascinan más que esta franquicia.