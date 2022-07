Si se tendría que elegir una palabra para describir lo que va de año para Puerto Rico, la ideal sería “exposición”. Desde la filmación de la segunda temporada de la serie “Fantasy Island”, de Fox, hasta la ceremonia de entrega de Premios Juventud, son producciones que han puesto a la isla –una vez más- en las noticias del mundo.

Según una entrevista telefónica que tuvo este medio con el productor y escritor estadounidense, Jeff Valdez, esta tendencia podría continuar. El ejecutivo, cuyas producciones se han distribuido en más de 40 países, se encuentra en la isla para identificar posibles escenarios donde grabar uno de sus proyectos más preciados, la segunda temporada de la serie “The Garcias”.

Aunque la continuación de la primera temporada, disponible en HBO Max, no se ha concretizado, Valdez expresó que ha quedado prendado con la hermosura de Puerto Rico, motivo suficiente para darlo por hecho. El productor, además, arribó suelo boricua para participar esta tarde de la Convención de LULAC 2022 donde presentó sus planes.

“Puerto Rico es hermoso y muy afín con la trama de ‘The Garcias’. Desde que llegué no he parado de ir a lugares, pero todos me parecen increíbles. Uno de mis favoritos y que no sale de mi cabeza es San Juan”, afirmó el escritor de la historia que cuenta con un elenco compuesto por Ada Maris, Carlos Lacamara, Alvin Álvarez, Jeffrey Licon, Boby González, entre otros.

“The Garcias” cuenta la historia de una familia oriunda de San Antonio, Texas, que se encuentra en una casa de playa en México para pasar las vacaciones de verano. La producción, explicó el ejecutivo, tiene como fin visibilizar personajes latinos no estereotipados en la pantalla.

“Para mí, como creativo, es importante que historias como estas lleguen a Puerto Rico y al mundo. Estoy seguro que muchos se sentirán identificados y amarán la historia tanto como yo”, agregó Valdez, cuyo idioma principal es el inglés.

En esa línea, quien logró destacarse como una de las 50 personas más influyentes de CNN, que cuenta con una filmografía de sobre 20 títulos, deseó que los boricuas acojan la idea y sus planes con beneplácito. Aunque, según comentó, lo anterior lo tiene casi seguro, pues desde que llegó a la isla, “su gente” lo ha cautivado.

“The Garcias” ya se había transmitido a modo de programa a través del canal Nickelodeon entre los años 2000 y 2004. Para entonces, hizo historia como la primera comedia en inglés en tener un equipo creativo y un elenco conformado por latinos en su totalidad. De igual manera, conquistó el premio como Mejor Programación No Animada para Niños de la Fundación Imagen y dos premios del American Latino Media Arts.

La nueva versión de la extrovertida familia, en su mayoría, cuenta con el elenco original. Por eso, sin motivos de presumir, Valdez está confiado de que la producción será exitosa y recibirá buena acogida.

“‘The Garcias fue exitosa en sus inicios, ahora también lo será. Muchos de ellos conocen sus personajes como a ellos mismo, entonces no representó un reto en esa parte”, dijo.

El reparto de “The Garcias” también incluye a Vaneza Pitynski, Oliver Alexander, Nitzia Chama, Maeve Garay y Elsha Kim.