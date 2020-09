Por Christina Morales/ The New York Times

Netflix se enfrenta a una renovada reacción de los suscriptores y los miembros del Congreso estadounidense después de haber lanzado la premiada película francesa Cuties en su plataforma la semana pasada.

Algunos senadores incluso piden que se investigue la película, que ha sido criticada por sexualizar a niñas pequeñas.

Esto es lo que sabemos sobre la película.

¿Qué es Cuties?

La película, que se estrenó como Mignonnes en Francia y en febrero ganó un premio por la dirección del Sundance Institute, sigue a una niña de 11 años llamada Amy (Fathia Youssouf) que lucha por encontrar su lugar al crecer en un suburbio pobre de París. En casa, Amy tiene que complacer a su familia, que son musulmanes practicantes de Senegal, pero finalmente consigue un grupo de amigas que tienen su propio conjunto de baile, y desafía las estrictas reglas familiares.

Maïmouna Doucouré, la directora de la película, dijo en una entrevista con Netflix que el filme incorporaba elementos de su propia infancia al representar las luchas de Amy entre dos modos distintos de feminidad: uno dictado por los valores tradicionales de su educación senegalesa y musulmana y el otro, por la sociedad occidental.

“Recreé a la niña que era a esa edad”, dijo. “Crecer en dos culturas es lo que me dio la fuerza y los valores que tengo hoy en día”.

“Cuando era niña, la cuestión de cómo convertirme en mujer era mi obsesión”, añadió.

Doucouré ha dicho que la idea de la película le vino después de asistir a una reunión del barrio en París, donde vio a un grupo de niñas de 11 años realizar un baile “muy sexual, muy sensual”. Dijo que pasó un año y medio haciendo una investigación y reuniéndose con cientos de preadolescentes para preparar la película.

“Necesitaba saber cómo se sentían sobre su propia feminidad en la sociedad actual y cómo se enfrentaban a su propia imagen en un momento en que las redes sociales son tan importantes”, le dijo a Netflix.

Cuanto más sexualizada aparezca una mujer en las redes sociales, las niñas la percibirán como más exitosa, dijo Doucouré.

“Los niños solo imitan lo que ven para lograr el mismo resultado sin entender el significado”, dijo. “Y sí, es peligroso”.

¿Por qué la película es controvertida?

En Francia, donde el filme se estrenó el 19 de agosto, Cuties no suscitó mucha controversia.

Pero en Estados Unidos, la etiqueta #CancelNetflix ha sido tendencia en Twitter, con padres, políticos y teóricos de la conspiración pidiendo que quiten la película o, incluso, que el Departamento de Justicia se involucre. El mes pasado, Netflix se disculpó por el afiche creado para comercializar Cuties a las audiencias de streaming, o emisión en continuo, después de que muchos lo criticaron por sexualizar inapropiadamente a las jóvenes estrellas de la película.

Una guía para padres de la IMDb califica el sexo y la desnudez de la película como “severa”. Varias escenas muestran a niñas que bailan sugestivamente en trajes cortos.

Los llamados a retirar la película han sido amplificados por los partidarios de la teoría de la conspiración de que los principales demócratas y celebridades están detrás de una red mundial de tráfico de niños.

Los críticos del Festival de Cine de Sundance no encontraron la película como una explotación. “La visión de cuerpos de pre adolescentes perreando está explícitamente diseñada para escandalizar a las audiencias maduras en una contemplación de la actual destrucción de la inocencia”, escribió la crítica de cine Fionnuala Halligan en Screen Daily.

Una portavoz de Netflix dijo en una declaración que la película era “un comentario social contra la sexualización de los niños pequeños”.

“Es una película galardonada y una poderosa historia sobre la presión que las niñas enfrentan en los medios de comunicación social y de la sociedad en general al crecer, y animamos a cualquiera que se preocupe por estos importantes temas a ver la película”.

¿Qué dicen los políticos?

Varios miembros del Congreso de Estados Unidos han pedido que la película sea retirada de Netflix o que se haga una investigación formal.

El senador Ted Cruz, republicano de Texas, envió el viernes una carta al fiscal general William Barr pidiendo al Departamento de Justicia que investigue si Netflix, los ejecutivos de la compañía o los cineastas violaron las leyes federales “contra la producción y distribución de pornografía infantil”.

Del mismo modo, el senador Tom Cotton, republicano de Arkansas, pidió al Departamento de Justicia que “tomara medidas rápidas”.

“Como cualquier padre, encuentro repugnante la decisión de ⁦@netflix⁩ de vender pornografía infantil”, Cotton dijo en Twitter el sábado. “Y es criminal”.

Pero como muchos de los detractores de la película, Cruz no ha visto Cuties, según una portavoz.

“Por supuesto que no ha visto una película que sexualiza y fetichiza a niñas”, dijo en una declaración el sábado. “El contenido ha sido ampliamente difundido y no está en discusión. No debería haber absolutamente ningún espacio para la filmación y distribución de estas escenas, independientemente del supuesto objetivo de la cineasta”.

La representante Tulsi Gabbard de Hawái, excandidata presidencial demócrata, dijo en Twitter el viernes que la película “ciertamente abrirá el apetito de los pedófilos y ayudará a alimentar el tráfico sexual de niños”.

“Netflix, ahora eres cómplice”, escribió Gabbard.

Los representantes de Cotton y Gabbard no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios del sábado, y no estaba claro si alguno de los dos había visto la película.

Alex Marshall colaboró con el reportaje.

c. 2020 The New York Times Company