La filmación de la próxima serie limitada de Applet TV+, “Lady in the Lake”, protagonizada por Natalie Portman, se vio forzada a parar debido a que un grupo de maleantes en Baltimore amenazara a la producción.

Según publicó el medio “The Baltimore Banner”, un grupo de locales confrontó a un conductor de la producción el viernes pasado y le indicaron que solo “permitirían” que continuara la filmación si les pagaban $ 50,000. El conductor se negó a pagar y el grupo amenazó con “volver más tarde esta noche a dispararle a alguien” si la producción continuaba, según el Departamento de Policía de Baltimore.

“Los líderes de la producción decidieron errar por el lado de la precaución y reprogramar el rodaje después de encontrar otra ubicación”, añadió un portavoz del departamento según el medio de Baltimore.

El equipo de producción quiso agradecer a todas las comunidades de Baltimore donde habían grabado, pero dejaron claro que no iban a tomar riesgos ante la situación enfrentada. “Estamos trabajando con el Departamento de Policía de Baltimore mientras la investigación está en curso. La seguridad de nuestro equipo, el elenco y todos los que trabajan en nuestras producciones es nuestra máxima prioridad, y estamos agradecidos de que nadie haya resultado herido. La producción se reanudará con mayores medidas de seguridad en el futuro. Ha sido un privilegio filmar ‘Lady in the Lake’ en Baltimore, trabajar con su vibrante comunidad en muchas áreas”, indicó en un comunicado de la producción de la serie a “The Hollywood Reporter”.

PUBLICIDAD

“Lady in the Lake” se basa en la novela del mismo nombre escrita por Laura Lippman y su historia se desarrolla en Baltimore en la década de 1960, sobre una ama de casa de mediana edad (Portman) convertida en aspirante a reportera que persigue el asesinato de una joven olvidada.