Seis producciones españolas se han colado en el Top 10 de lo más visto de Netflix en 2020: las series “La casa de papel”, “Élite” y “Toy Boy”; las películas “El hoyo”, “El practicante” y el documental “La casa de papel: El fenómeno”.

En un año en el que el consumo de Netflix ha aumentado un 140 por ciento en España, las series y películas españolas no solo han tenido éxito a nivel nacional, sino que se han situado entre las más vistas de la plataforma a nivel mundial.

El resumen del año de Netflix señala que “La casa de papel” ha aparecido en el Top 10 de 93 de los 190 países en los que opera la plataforma; “Élite”, en 86, y “Toy Boy”, en 69.

En cine, “El hoyo” ha estado en la lista del Top 10 de 89 países; “El practicante”, en 70; “Hogar”, en 5, y “Ofrenda a la tormenta”, en 37.

Asimismo, el documental de “La casa de papel: El fenómeno”, estrenado por la plataforma de streaming junto a la cuarta temporada de la serie, ha ocupado un puesto en el Top 10 de 76 países.

“No hemos podido dar muchos abrazos, pero al menos los hemos visto”, señala el vídeo de la campaña de Netflix, de ahí que en este 2020 los españoles se “han puesto más románticos que nunca”, con un aumento del 150 por ciento en el visionado de películas y series románticas, como “Las chicas del cable”, “Valeria” o “To All the Boys: P.S. I Still Love You”.

La evasión de la realidad para olvidar el confinamiento y la pandemia hacia mundos fantásticos ha sido también clave este 2020. Series de historias de fantasía como “Locke and Key”, “The Letter for the King” o “Warrior Nun”, tuvieron grandes visualizaciones durante el año. De la misma forma, “The Social Dilemma”, “Tiger King” y “The Last Dance” encabezan el género documental.

El dato más sorprendente de todos es el consumo de K-dramas (series dramáticas coreanas) que se ha triplicado en este último año, con “My holo love” y “It’s Okay to Not Be Okay” como los títulos más vistos.

Aunque el coronavirus ha puesto en jaque muchos rodajes, la plataforma apuesta por “seguir haciendo grandes historias” este año que entra, ya no solo por ellos, sino “por todas aquellas personas que las hacen posibles”.