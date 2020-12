En el 2020 el coronavirus fue el protagonista de nuestras vidas. Sin embargo, muchas series de televisión y películas de servicios de streaming “salvaron” a la mayor parte de la población ofreciendo entretenimiento en medio del aislamiento social.

De todas ellas, fueron varias las que sobresalieron por su temática, buena trama o grandes actuaciones. Aquí te dejo con un resumen de aquellas que brillaron con luz propia en este año que termina:

Series

“The Queen’s Gambit” (Netflix)

Convertida en un fenómeno global inesperado, es una de las series más vistas en Netflix este año. Una historia de siete capítulos inspirada en la novela homónima de Walter Trevis, publicada en 1983, acerca de Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), una joven huérfana que se erige como campeona mundial del ajedrez.

Según Trevis, para crear el personaje se inspiró en jugadores como Robert Fischer, Boris Spassky y Antoly Karpov, aunque sobre todo en sí mismo, al contar con una dilatada experiencia jugando al ajedrez profesional y también con el abuso de sustancias.

“Unorthodox” (Netflix)

Basada en las vivencias reales de Deborah Feldman, que escribió su historia en un libro publicado en 2012, “Unorthodox” cuenta la huida de una joven de 19 años de una comunidad jasídica de Brooklyn a Berlín en busca de su propia identidad.

La serie fue una de las más vistas y comentadas durante el confinamiento de la primera ola de la pandemia y dio a conocer a gran escala las costumbres y modo de vida de los judíos ultraortodoxos de Nueva York.

“The Mandalorian” (Disney+)

Tras descubrir a Baby Yoda en la primera temporada de “The Mandalorian”, la segunda ha profundizado en el hechizo que este pequeño personaje verde provoca en los espectadores que se han enganchado a una serie que cada vez se acerca más al universo original de “Star Wars”.

Con el único problema de la escasa duración de sus capítulos, que siempre saben a poco, “The Mandalorian” se ha erigido como el gran atractivo de Disney+, con unas historias perfectamente medidas, espectaculares y que han ido dando regalos a los fans, como la aparición de Boba Fett o el ver, por primera vez, el rostro de Pedro Pascal como Mando.

“The Crown” (Netflix)

Ya en su cuarta temporada, la serie sobre la familia real británica consigue mantenerse entre las más apreciadas por crítica y público cada año. De su influencia puede dar una idea el hecho de que el gobierno británico pidió recientemente a Netflix que incluya una advertencia de que la serie es “ficción”.

La historia ha llegado ya a la década de 1980 y con ello se han introducido nuevos personajes como Margaret Thatcher (Gillian Anderson) y una joven princesa Diana (Emma Corrin), que aportan una buena dosis de intrigas y cambios en Buckingham Palace.

“Mrs America” (FX)

Cate Blanchet sorprendió a muchos con su interpretación de Phyllis Schafly, activista conservadora y antifeminista en esta serie de FX que narraba la historia del movimiento para ratificar la enmienda de igualdad de derechos en Estados Unidos y la reacción en contra encabezada por esta mujer, también conocida como “la novia de la mayoría silenciosa”.

A medida que avanzan los capítulos se dan a conocer las principales figuras del movimiento feminista, de Gloria Steinem (Rose Byrne) a Jill Ruckelshaus (Elizabeth Banks), sus luchas personales y sus contradicciones. La serie permite además analizar el origen de la retórica del “trumpismo”.

“Patria” (HBO)

La serie creada por Aitor Gabilondo para HBO, basada en la novela de Fernando Aramburu sobre el terrorismo de ETA y sus consecuencias en las vidas de dos familias, ha traspasado fronteras y el New York Times, por ejemplo, la ha incluido en su propia lista de lo mejor del año.

En este retrato de los años más duros del terrorismo en el País Vasco brillan especialmente las actrices Elena Irureta y Ane Gabarain en sus respectivos papeles de matriarcas enfrentadas. Ocho episodios con los que entender desde dentro una compleja y violenta época que marcó la historia de España.

Películas

“Tenet”

Después de sucesivos aplazamientos y en medio de una fuerte incertidumbre, en agosto se estrenó esta película dirigida por Christopher Nolan. “Tenet” estaba destinada a rescatar a la industria del cine, buscando el regreso de las personas a las salas alrededor del mundo. Esto no llegó a completarse. Sin embargo, la pieza artística que quedó fue fenomenal. Como reseñó el crítico Juanma Fernández París, “como fusión del género de acción y ciencia ficción, ‘Tenet’ es todo un evento cinematográfico. El filme crea una escala épica, diseñada con detenimiento para ser consumida en la pantalla más grande posible, que sirve de plataforma para una avalancha de imágenes ambiciosas e ingeniosas que alimentarán la pupila del espectador y elevarán considerablemente sus niveles de adrenalina”.

“Wonder Woman 1984”

Esta esperada película de acción estrenó el 25 de diciembre en varios cines en la isla y en la plataforma digital HBO MAX. Según Fernández París “en esta secuela, la directora y guionista Patty Jenkins (”Wonder Woman” y “Monster”) da rienda suelta a sus ambiciones artísticas, algo que activamente desafía muchas de las convenciones de las películas modernas de superhéroes sin ignorar por completo las expectativas del público que disfruta de este género”. Este filme está protagonizada por Gal Gadot.

“Ma Reiney’s Black Bottom”

El filme “Ma Rainey’s Black Bottom” no solo es una de las grandes apuestas de Netflix para la temporada de premios en Hollywood sino que también supuso el último y espléndido papel de Chadwick Boseman, junto con el de su compañera de reparto Viola Davis. Bajo la dirección de George C. Wolfe (“Nights in Rodanthe”, 2008) y con Denzel Washington entre sus productores, esta película se centra en una explosiva e incandescente sesión de grabación en la década de 1920 de Ma Rainey (Davis), una pionera cantante conocida como “la madre del blues”.

“Mank”

Según Fernández París, “resulta importante resaltar que ‘Mank’ posee la misma calidez emocional que ‘The Curious Case of Benjamin Button’ junto con el ingenio narrativo de filmes como ‘The Game’ y ‘Seven’ y el humor anárquico que distinguió a ‘Fight Club’ y ‘Gone Girl’”. Esta película en blanco y negro, protagonizada magistralmente por Gary Oldman, narra la historia del guionista y alcohólico Herman J. Mankiewicz mientras trata de completar la obra cinematográfica “Citizen Kane”, de Orson Welles.