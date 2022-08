Resulta interesante como de primera instancia “She Hulk Attorney At Law” aparenta ser una propuesta simple. La realidad es que la nueva serie de Marvel Studios que estrena en Disney Plus este jueves es un acto de malabarismo impresionante.

La producción se encarga de lograr una fusión efectiva de las convenciones de una comedia laboral junto con las de un origen de superhéroe con una pizca de comedia romántica y continuamente expandiendo el universo de Marvel. El resultado de todo esto debería ser algo disparejo y forzado, pero la realidad es que en sus primeros cuatro episodios que el estudio le presentó a la prensa, esta mezcla funciona a las mil maravillas.

Aún así, lo que hace que esto sea aún más interesante, es que el concepto central de la serie está destinado a irritar aquellos que no le gusta la comedia mezclada con sus historias de héroes con poderes extraordinarios. La serie carga con una energía espontánea que abre la puerta para que cada episodio pueda ser diferente, lo cual de por sí desafía las ataduras del formato de una serie de televisión que se supone recicle la misma fórmula en cada episodio.

La mayoría de los riesgos artísticos que toma la serie son gratificantes pero no todos funcionan. La forma en que los guiones manejan la vida romántica de su protagonista una vez es transformada, por una exposición a los rayos gamma en un accidente con su primo Bruce Banner (Mark Ruffalo), es bastante superflua. A eso se suma los momentos en que “Jen Walters” (Tatiana Maslany) se dirige directamente a la cámara, rompiendo la cuarta pared para hacer comentarios sardónicos sobre la narrativa de la serie o el MCU. Esto es algo que viene directamente de los cómics de She Hulk, pero que registra como una imitación menos efectiva de lo que hace Ryan Reynolds en los filmes de “Deadpool”.

El mejor recurso de la serie es la interpretación de Tatiana Maslany en el rol principal. Al igual que Mark Ruffalo, la actriz logra que el alma de su personaje trascienda el efecto digital del personaje titular. Más importante, la actriz tiene las destrezas para exaltar los momentos en que la serie sí encuentra algo que decir, que no tenga que ver con el género de superhéroes. En el primer episodio la protagonista tiene un monólogo que ilustra todas las formas en que la jornada de su personaje va a ser completamente diferente a la de Hulk, Es uno de los mejores momentos de la serie y uno que apunta a todo su potencial.