Por lo regular, estamos acostumbrados a ver el resultado final de una película y no estamos conscientes de la gran cantidad de personas que trabajan detrás de las cámaras para darle vida a la producción final. En el caso de la película puertorriqueña “Simone”, de la productora y directora Betty Kaplan y basada en el libro del mismo nombre escrita por Eduardo Lalo, fueron muchísimas las personas que pusieron su granito de arena para crear esta obra de arte.

Ese es el caso del compositor puertorriqueño Gerónimo Mercado y del ilustrador cubano Ángel Boligán, quienes participaron del proceso creativo de la película y que ayudaron a añadirle, cada uno con su arte, piezas importantes a la trama, a la ambientación y a la manera en que el espectador vive la experiencia cinematográfica.

Sonido de película

La banda sonora de las películas son piezas importantísimas que permiten hilvanar la trama de las películas. Son tan trascendentales que son capaces de cambiar el estado anímico de los espectadores. En esta ocasión, el encargado de esta labor fue de Gerónimo Mercado, quien ha trabajado en un sinnúmero de películas locales e internacionales como “Ana”, “Driven” y “Speed Kills”.

Luego de reunirse desde muy temprano en el proceso de preproducción con Kaplan y su equipo de producción, Mercado tenía claro cuál era la dirección que iba a tomar el sonido de la película. Desde un principio, supo que los personajes principales iban a ser un profesor y escritor puertorriqueño (Esaí Morales) y una mujer lesbiana y china residente en Puerto Rico (Kunjue Li), quienes tienen una apasionada relación amorosa que encuentra múltiples obstáculos en el camino.

“Yo quería crear un sonido orquestal, para darle un poco de drama al sonido, pero no con todos los instrumentos. Escogí un color específico que incluyó las cuerdas del arpa, el piano y algunos instrumentos de percusión”, mencionó el compositor puertorriqueño. “Entonces incluí instrumentos chinos, porque uno de los personajes principales es China e incluí el erhu, que es un violín chino que tiene una sola cuerda, y la flauta China. Pude mezclar esos sonidos de orquesta sinfónica, pero con un tono oriental. Salió muy bonito, porque las melodías son más contemporáneas, en el sentido de que son más orquestrales. El violín chino o el erhu les da suavidad y dulzura a las piezas”.

Una vez se completó el proceso de edición y montaje de la película, el compositor recibió copia de la misma y comenzó a darle vida a la música. Claro está, con el único detalle de que tenía que componer y grabar una hora y media de música en solo cinco semanas.

“Fue bien interesante poder hacer esta película, porque estábamos en plena pandemia, por lo que no podíamos entrar a un estudio de grabación con todos los músicos y tuvimos que grabar todas las partes separadas”, explicó Mercado, quien estuvo a cargo de la banda sonora de producciones como “Broche de oro” y “Satos”, esta última de Roselyn Sánchez. “En un momento dado, había músicos grabando en Los Ángeles, acá en la isla estaba grabando con músicos de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y del Conservatorio de Música, y hasta grabé algunas cosas en mi propio estudio. Luego las integré todas y mezclamos la música. Quedó muy bonita, pero el desafío fue bien grande”.

Gerónimo Mercado es el compositor de la banda sonora de la película "Simone".

Algo de lo que está muy orgulloso este compositor graduado de Berklee College of Music en Boston, es de los músicos que participaron de la grabación, en especial a los que forman parte de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. “Siento orgullo de haber podido trabajar con nuestros músicos y que ellos demostrarán su capacidad de poder interpretar de una manera bien profesional todas estas piezas. Ellos le pusieron su su granito de arena artístico y la música quedó mucho mejor gracias a todos ellos”, añadió Mercado.

Según relató el músico de 50 años, todo el proceso creativo fue sumamente fácil y cómodo gracias a la directora Betty Kaplan. “Ella hizo algo bien interesante conmigo y fue que me llevó a donde ella quería antes de que ni siquiera yo viera la película y entonces me dio mi libertad de hacer lo que yo quisiera, ya que confiaba en que yo era capaz de plasmar esa visión colectiva“, comentó Mercado, quien compuso 47 piezas musicales para “Simone”. “Al final, puedo decir que fue casi un proceso perfecto, porque en prácticamente el 100 por ciento de las piezas la directora me dijo que le encantó la música, por lo que fue un proceso bien fácil para mí y algo muy emocionante”.

Aquellos que quieran disfrutar de toda la música de la película, pueden pasar por Plaza Las Américas donde, por un mes completo, se llevará a cabo una exhibición especial dedicada a la película “Simone”, y donde Mercado trabajó unas piezas de escultura sonora.

Arte con sabor cubano

Como parte de la historia de este filme puertorriqueño, desde principios del proceso de preproducción en el 2015, la directora Kaplan quiso integrar unas escenas ilustradas dentro de la trama que eran parte de una narrativa fantasiosa. Fue así que contactó al reconocido ilustrador y caricaturista cubano, pero residente en México, Ángel Boligán, quien trabajó por varios años ilustrando algunos artículos para El Nuevo Día.

Inicialmente, según cuenta el artista, recibió unos mensajes por correo electrónico, los cuales ignoró completamente. “La historia de cómo me contactaron es muy interesante y hasta simpática. Debido a los trabajos que tenía para los periódicos El Universal (México), La Nación (Argentina) y El Nuevo Día siempre he recibido muchos mensajes en mi email o a través de las redes sociales“, explicó el cubano nacido en San Antonio de los Baños a través de una llamada telefónica desde su estudio en Ciudad de México. “Un día recibí uno que hablaba de una invitación para participar de una película o algo así, pero la verdad es que no le hice mucho caso. Pensé que era una broma de alguien. Sin embargo, recibí un segundo y un tercer correo y entonces lo leí con detenimiento”.

Ángel Boligán es un artista cubano que reside en México hace 30 años.

Ese mensaje venía de parte de Betty Kaplan, quien le comentó que tenía un proyecto para una película y quería invitarlo a colaborar en la parte de la animación. De esa manera, Boligán comenzó una comunicación directa con Kaplan, lo que llevó a “una linda relación profesional con una gente maravillosa”, según explicó el artista de 56 años.

Luego de muchas reuniones virtuales, el artista comenzó a trabajar con el proyecto de ilustración, pero inmediatamente se dio cuenta que la manera que utilizaba para ilustrar, a modo de dos dimensiones, no funcionaría para hacer la animación en tres dimensiones que quería la directora y productora del proyecto.

“El año 2020, en medio de la pandemia, comencé a trabajar intensamente con el proyecto y me tomó unos seis meses en lo que completamos lo que son unas escenas de unos cinco o seis minutos de duración”, explicó el caricaturista. “Para mí fue todo un proceso de aprendizaje, que fue mucho más fácil gracias al equipo de animación de la Universidad del Sagrado Corazón, Fernando Mantilla, Pedro Rodríguez y Cristian Vélez, quienes tuvieron la paciencia para explicarme todo lo que conlleva la animación en tres dimensiones. Los resultados fueron maravillosos, pero el proceso es muy complicado técnicamente, especialmente para mí que nunca lo había utilizado”.

Boceto de una ilustración creada por el cubano Ángel Boligán y que se utilizó en la película "Simone".

De la misma forma, Boligán tuvo a cargo la creación de los posters de la película, junto a su hijo David, algo que describió como un proceso largo en el cual buscaron la foto precisa y adecuada que representara la trama de la película. De la misma forma, creó un póster con una ilustración que más adelante fue descartado, aunque todavía se puede ver en las redes sociales del artista. La tipografía del arte también fue hecha a la medida por Boligán.

Además de eso, el elemento más significativo del cual el ilustrador entiende que define mejor a la película es la tipografía del título “Simone”, la cual creada a través de trazo que lo hizo con un pincel seco con tinta negra, algo que dio textura y vida a las letras. Luego la imagen se digitalizó y se le dio el color amarillo que, según mencionó el artista, les dio vida a las letras.

Recientemente, el artista tuvo la oportunidad de ver la versión final de la película, algo que le causó mucho orgullo y satisfacción. “La película me pareció genial y espectacular. La música es genial, y tanto la fotografía, la luz y las actuaciones hacen de Simone una gran película”, comentó Boligán. “Estoy conforme y muy contento de participar en este proyecto y haber sido seleccionado por Betty para algo de esta magnitud”.