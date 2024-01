Sofía Vergara sobre Karol G: “es una presencia espectacular”

Karol G es “Carla”

Para Karol G es su estreno en el mundo de la interpretación. “Es como otro universo que no había experimentado”, comentó la cantante colombiana en Vogue México. “Se trata de tener esa oportunidad de explorar como mujer todo lo que pueda hacer. Es un sueño personal que tengo de verme en tantos ámbitos para que el día de mañana diga: me disfruté la vida, mi carrera, hice lo que más pude y hasta lo que no pude”, explicó la cantante de Medellín.