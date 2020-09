El 8 de septiembre de 1966 se estrenó la serie televisiva de ciencia ficción “Star Trek”, dejando a su paso memorables personajes como el Capitán Kirk y Spock, así como todo un sinnúmero de universos visitados y múltiples batallas intergalácticas. Desde ese momento, el programa generó una gran legión de seguidores que ha trascendido generaciones y que ha llevado a la creación de películas y nuevas series de televisión con nuevos personajes y situación.

La fecha del Día de Star Trek, que se celebra hoy, dejará este año la particularidad de que los fanáticos y seguidores de la serie tendrán la oportunidad de saciar su nostalgia e interés entrando en el sitio web oficial desde donde podrán acceder a paneles y foros de debate con actores, y personal del programa durante las pasadas décadas a partir de las 3:00 p.m. hora local.

El evento en línea de varias horas se produce a raíz de un anuncio de CBS de que “Star Trek” presentará a sus primeros personajes no binarios y transgénero en la tercera temporada de “Star Trek: Discovery”, que se estrena el 15 de octubre. Adira será un personaje no binario interpretado por el actor no binario Blu del Barrio, mientras que el actor transgénero Ian Alexander interpretará a Gray.

De la misma forma, CBS All Access también se comprometió a donar $ 1 por cada persona que tuitee el hashtag #StarTrekUnitedGives el martes entre las 3:00 p.m. y las 2:59 a.m. del miércoles, 9 de septiembre. Las donaciones se destinarán a “organizaciones que realizan el trabajo del mundo real de defender la igualdad, la justicia social y la búsqueda de avances científicos”, tal y como indicó CBS en un comunicado. De hecho, CBS All Access tiene un sinnúmero de contenido original de series “spin off” de Star Trek, así como películas, documentales y series, incluyendo los programas televisados en 1966.

Itinerario del martes, 8 de septiembre

3:00 p.m. - El elenco y los escritores de “Star Trek Discovery” discutirán la próxima tercera temporada que se estrena el 15 de octubre.

3:30 p.m.- El elenco de “Star Trek: Deep Space Nine” hablará sobre episodios icónicos que todavía tienen relevancia en la actualidad, incluido el famoso episodio “Far Beyond the Stars”.

4:00 p.m. - El elenco y los escritores de “Star Trek: Strange New Worlds” discutirán las nuevas aventuras presentadas en la serie de reinicio, que presenta personajes icónicos de la franquicia, como el Capitán Pike, Spock y Number One.

4:30 p.m. - El legado de “Star Trek: The Original Series” se discutirá con el miembro del reparto original George Takei, Rod Roddenberry (hijo del creador de la serie Gene Roddenberry) y la estrella de “Star Trek: The Next Generation” Wil Wheaton.

5:00 p.m. - Los miembros del elenco de “Star Trek: Voyager” hablarán sobre el 25 aniversario de su serie en 2020.

5:20 p.m. - Los miembros del elenco de “Star Trek: Enterpri” hablarán sobre su serie, que fue la última en emitirse en un servicio de televisión durante varios años antes del debut de “Star Trek Discovery” en 2017.

5:45 p.m. - El elenco de la nueva serie animada “Star Trek: Lower Decks” analiza lo que depara la primera temporada.

6:05 p.m. - Las estrellas de “Star Trek: Picard” y “Star Trek: The Next Generation” Patrick Stewart y Jonathan Frakes dirigen una interesante discusión de ambos proyectos.