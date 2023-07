LOS ANGELES — HBO dominó el miércoles las nominaciones a los premios Emmy, con el trío de élite de “Succession”, “The White Lotus” y “The Last of Us” combinándose para un total de 74 menciones, pero el tema dominante que oscurece el panorama es la huelga de guionistas en curso y la posibilidad de que los actores puedan unirse a ellos en tan solo un día.

“Succession” y su dinastía privilegiada y profundamente disfuncional encabezó a todos los nominados al Emmy en su cuarta y última temporada con 27, incluida la categoría de mejor serie de drama, que ganó dos de los últimos tres años. Obtuvo tres nominaciones a mejor actor de una serie de drama, con Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin quienes recibieron nominaciones por interpretar a hombres del clan Roy, y Sarah Snook con una nominación a mejor actriz. La serie también llevó a cuatro nominaciones para sus actores de reparto.

Sin embargo, los vacacionistas malditos en un centro turístico siciliano de la segunda parte de “The White Lotus” realmente dominaron las categorías de reparto, al obtener cinco nominaciones a la mejor actriz de reparto en un drama, incluidas las nominaciones para Jennifer Coolidge y Aubrey Plaza, y cuatro más a mejor actor de reparto.

Bella Ramsey y Pedro Pascal, el dúo en una búsqueda llena de hongos en “The Last of Us”, obtuvieron cada uno nominaciones por sus papeles protagónicos. El programa fue segundo detrás de “Succession” con 24 nominaciones. “The White Lotus” tuvo 23.

“Ted Lasso” lideró las categorías de comedia con 21 nominaciones, incluyendo mejor serie de comedia y mejor actor para Jason Sudeikis.

Los nominados a mejor serie de drama son: “Andor”; “Better Call Saul”; “The Crown”; “House of the Dragon”; “The Last of Us”; “Succession”; “The White Lotus” y “Yellowjackets.”

Los nominados a mejor serie de comedia: “Abbott Elementary”; “Barry”; “The Bear”; “Jury Duty”; “The Marvelous Mrs. Maisel”; “Only Murders in the Building”; “Ted Lasso” y “Wednesday.”

Los nominados a series limitadas o de antología son: “Beef”; “Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story”; “Daisy Jones & the Six”; “Fleishman is in Trouble”; “Obi-Wan Kenobi.”

Los nominados a mejor actor de serie dramática son: Jeremy Strong, “Succession”; Bob Odenkirk, “Better Call Saul”; Kieran Culkin, “Succession”; Pedro Pascal, “The Last of Us”; Brian Cox, “Succession”; Jeff Bridges, “The Old Man.”

Si los actores que se unen a los guionistas de cine y televisión en huelga frenarán aún más la industria y sería la primera vez desde 1960 que dos sindicatos de Hollywood están en huelga. Si bien continuarán los estrenos de programas y películas, cesará el trabajo en los próximos proyectos y cesarán las entrevistas promocionales y las apariciones de actores para apoyar los proyectos.

La posibilidad de una industria debilitada por dos huelgas podría empañar cualquier alegría para aquellos nominados, y podría alterar la ceremonia prevista para el 18 de septiembre que se transmitirá por Fox.