La actriz Isel Rodríguez, protagonista del filme puertorriqueño “La pecera”, ha recibido excelentes críticas por su actuación en el largometraje que exhibe en las salas de cine local.

En general, el filme de Glorimar Marrero es considerado excelente por los aficionados del séptimo arte. Uno de los actores del patio que vio el largometraje y quedó fascinado con la historia y con la actuación de una de las “Jevas” del colectivo Teatro Breve, fue Teófilo Torres.

El actor le dedicó a Rodríguez una crítica muy adecuada del trabajo impecable de la actriz en la película. Torres afirmó que la actriz es merecedora de una nominación a los Premios Oscar en la categoría de “Mejor actriz principal” en caso de que el filme pudiera también recibir una mención por parte de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

El intérprete del monólogo “Papo Impala está quitao” hizo las expresiones en su cuenta de Facebook en una carta abierta a la actriz.

“Simplemente, magistral. Quedamos fascinados. Nada se anticipa. El escaso diálogo es solo un elemento, y todos los demás elementos nos van diciendo todo sobre nuestra condición como puertorriqueños y como seres humanos. Si envían ‘La pecera’ a competir en los Premios Oscar, merece estar entre las mejores, y tú mereces estar para Mejor Actriz principal”, indicó Torres en la carta abierta a la actriz.

“Querida Isel: Vimos La pecera. Llevaste la actuación en el cine puertorriqueño a su nivel más alto, más completo y más deseado. No salgo de mi asombro. ¡Cómo manejaste todas las emociones! ¡Cómo jugaste con ese dolor que me hizo estar con el organismo trinco durante toda la película! Y sobre todo, la cámara te adora. Tu instrumento se fabricó pal cine. Tu escena con Modesto (Lacén) en la cama está de premio de actuación. Das una clase de actuación en cine. Qué pena que aquí no tengamos más taller para seguir descubriendo. Siempre que vamos a ver “cine puertorriqueño,” incluyendo todo lo que he participado, salimos con la amargura de “Sí…tiene sus valores, pero…” con La pecera, es la primera vez que salimos diciendo “¡coño, por fin podemos decir que tenemos verdadero cine…está impecable.” ¡Gracias!”, sostuvo el actor al elogiar el trabajo de la actriz y de otros actores en el largometraje.

El elenco de talentosos actores es liderado por Rodríguez, Magali Carrasquillo, Modesto Lacén, Georgina Borri y Anamín Santiago. Quienes han ido a ver el filme reconocen además la actuación estelar de Carrasquillo.