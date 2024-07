“Twisters” está al tope de la taquilla

“Twisters”, entretanto, es una franquicia. Quizás no es una secuela directa de “Twister” (1996), pero se beneficia de la marca. El filme original, dirigido por Jan de Bont y protagonizado por Helen Hunt y Bill Paxton fue un éxito financiero en su momento y con el tiempo ha sido más apreciado. Esta nueva versión, dirigida por Lee Isaac Chung, no tiene ninguno de los personajes del original y tiene un nuevo equipo de cazadores de tornados.

La película –producción de Universal, Warner Bros. y Amblin– tuvo un costo de producción estimado de 200 millones de dólares y otros millones más para promoverla. Vino acompañada de una banda sonora con mucha música country , con una canción de Luke Combs, “Aint No Love in Oklahoma”, que ha acumulado más de 56 millones de streams . La banda sonora toda — con actuaciones de Bailey Zimmerman, Tucker Wetmore, Tanner Adell, Lainey Wilson, Tyler Childers, Thomas Rhett y Miranda Lambert — ha acumulado más de 75 millones de streams .

Universal también tuvo la segunda película más taquillera con “Despicable Me 4″, que va por su tercer fin de semana. Añadió 23.8 millones de dólares en Norteamérica, donde todavía se exhibe en más de 4,000 cines, para un total doméstico de 259.5 millones.

