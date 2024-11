“Venom: The Last Dance” encabeza la taquilla de los cines por tercera semana consecutiva

Por tercer fin de semana consecutivo, “Venom: The Last Dance” fue la película número uno en las taquillas norteamericanas, recaudando $16.2 millones en cines de Estados Unidos y Canadá, según estimaciones de los estudios el domingo. La película logró superar a un par de nuevos competidores: el thriller de terror con Hugh Grant, “Heretic”, y la película de fin de año “The Best Christmas Pageant Ever”.