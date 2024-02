Will Smith y científicos dan con una anaconda nunca antes vista

Durante el rodaje de la serie “Pole to Pole with Will Smith”, la cual llegará próximamente a Disney+, los investigadores descubrieron a la serpiente más grande del mundo. La expedición fue liderada por el profesor Bryan Fry, de la Universidad de Queensland, y reveló una variante de anaconda nunca antes vista en la región de Bameno, ubicada en la Amazonia ecuatoriana.

Sin embargo, al parecer, esto no incómodo al actor, quien no tuvo problema en zambullirse para capturar anacondas. En el reporte, Fry aseguró que estaba sorprendido con la disposición de Smith y el equipo de rodaje. Vale la pena recordar que la serie de National Geographic, “Pole to Pole with Will Smith”, llevará al actor en una aventura desde el Polo Norte hasta el Polo Sur.