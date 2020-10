Interpretar en una película o serie a un personaje de la vida real nunca es fácil. Si a eso le añadimos que ese personaje fue una figura reconocida y destacada en Puerto Rico en la década de 1980, la presión por hacerlo bien aumenta. Eso fue lo que le ocurrió al actor puertorriqueño Yamil Ureña, quien tuvo a su cargo la caracterización de Edgardo Díaz , el creador de Menudo, en la serie “Súbete a mi Moto”, que estrenará el martes, 20 de octubre, a las 7:00 p.m. por Wapa TV.

Cuando Ureña crecía en Arecibo, Puerto Rico, ya el fenómeno de Menudo estaba bajando de intensidad, pero sí estaba al tanto de lo que ocurría con la banda juvenil. “Yo soy más del tiempo de MDO, pero sí tengo recuerdos de Menudo y de sus integrantes. Sin embargo, cuando leí los libretos me di cuenta que realmente no conocía la historia de Menudo”, indicó Ureña, quien reside en Los Ángeles hace 11 años. “Entendí que la responsabilidad que tenía en mis manos era muy grande, porque fueron muchas altas y bajas, y muchas historias que se ven en la serie. Pero, tener la oportunidad de, hoy día, ser parte de Menudo es algo surreal. De verdad que siempre va a quedar en mi corazón”.

PUBLICIDAD

Yamil Ureña, nacido en Arecibo de padres dominicanos, lleva 11 años residiendo en Los Ángeles. (Siul Martínez) (ELNUEVODIA.COM)

Para prepararse para este papel, que considera como el más importante de su carrera, el actor utilizó distintas fuentes. Lo primero que hizo tan pronto se enteró de que tenía el trabajo, fue visitar la Biblioteca José M. Lázaro de la Universidad de Puerto Rico para buscar noticas de la época. Además, logró tener acceso a vídeos de Díaz de la época de gloriade Menudo, incluyendo cuando presentó a Menudo por primera vez. Más adelante, pudo sentarse a ver lo vídeos de la entrevista de sobre siete horas de duración que le hicieron los productores de la serie a Díaz, donde contó su punto de vista de la historia. De hecho, los libretos de “Súbete a mi moto” cuentan con el aporte Díaz, el coreógrafo de la banda, Joselo Vega y el ex integrante del grupo, Ricky Meléndez, quien ahora es abogado.

“Con mi experiencia como productor, mi entrenamiento para estudiar el comportamiento humano, toda la recopilación que llevé a cabo de todas esas historias y la guía que me daba el director (Javier Solar y Raúl García), formé el personaje que es Edgardo Díaz. Un personaje muy complejo”, comentó Ureña, quien produjo el cortometraje “Satos” de Roselyn Sánchez. “Definitivamente era el personaje que estaba esperando desde que decidí hacer esta profesión y que siento que puede marcar mi carrera”.

Para el puertorriqueño, la parte más complicada de caracterizar a Díaz resultó ser el cargado calendario de filmación que tuvo mientras grababa en México. “Interpreto a Edgardo Díaz en tres épocas diferentes, en la década de 1970, 1980 y 1990. En cada década tuve una transformación física y como grabamos por locación, la mayoría de los días en México yo hacía las tres trasformaciones en un solo día”, añadió el actor de la serie “StartUp”. “Por eso mis días eran muy intensos y pesados, donde yo empezaba en la época que fuera, grababa escenas, salía corriendo, y tenía 45 minutos o una hora para cambiarme para hacer entonces las siguientes épocas y escenas. Mantener ese cambio, sobre todo que el personaje creciera internamente y se igualara con la transformación física fue el reto más fuerte”.

PUBLICIDAD

“Súbete a mi moto” se filmó en México y Puerto Rico. El elenco sumó 155 actores, de los cuales 34 representaron a los miembros de la banda a lo largo de sus diferentes etapas. Poco después llegó el desafío de la pandemia, por lo que la edición y la música se hicieron en México, mientras que el diseño sonoro y los efectos se trabajaron en Puerto Rico. La serie cuenta con la participación de reconocidos actores puertorriqueños como Magali Carrasquillo, Marisol Calero, Maricarmen Avilés y Braulio Castillo, quien interpreta a Edgardo Díaz en su etapa actual.

Preguntado si conocía a algún ex Menudo, el actor indicó que mantiene una relación de amistad con Robert Avellanet, aunque no habló con él sobre la serie antes y durante la filmación por temas de confidencialidad. Además de eso, conoció a Ricky Martin en Las Vegas mientras el cantante ofrecía allí una serie de conciertos. “Con Ricky comparto fecha de nacimiento (24 de diciembre). Tuve la oportunidad de compartir con él y es un ser humano increíble y amoroso”, añádió.

Además de actuar, Ureña se destaca por ser productor, algo que lo ha llevado a trabajar en todos los canales de televisión en la isla, así como en Estados Unidos, en Univision y Telemundo. Actualmente trabaja en una miniserie con un tema ligado a Puerto Rico, y tiene muy presente sus raíces latinas. “Estoy bien comprometido a continuar produciendo historias. La pandemia la he utilizado para desarrollar otros proyectos, pero estoy comprometido con historias latinas que representen mis raíces, representen mi cultura en este mercado (Estados Unidos), en el que se nos están abriendo las puertas cada vez más”, detalló Ureña.

El actor está ansioso porque la serie estrene la semana que viene en WAPA TV para que los puertorriqueños puedan disfrutarla, al igual que el resto de los países de Latinoamérica que ya la pueden ver a través de Amazon Prime. “El recibimiento ha sido muy bonito y estoy bien deseoso de que Puerto Rico también lo vea y nos apoye, porque estamos celebrando a los boricuas. En general, diría que las críticas han sido un 98% buenas”, detalló el joven que estudió actuación en la Universidad de Nueva York (NYU). “Tengo personas que conocen a Edgardo y que me han escrito ‘tu interpretación ha sido increíble’. Eso, de cierta manera, me da un alivio y siento que el sacrificio que hice valió pena, porque fue un trabajo muy intenso. Además de eso, quiero que todo el que participó en la producción brille, porque estamos en la boca de todo el mundo a nivel internacional, incluso en Hollywood. Eso no se da todos los días”.