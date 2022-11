El desprendimiento, ayer, de la carilla dental del presentador puertorriqueño, Carlos Adyan, no fue el único incidente que ocurrió en la cadena de televisión de habla hispana, Telemundo. Horas antes, en Puerto Rico, la comediante y colaboradora de “Hoy Día Puerto Rico”, Suzette Bacó, también tuvo una pérdida. En su caso, un zapato.

“Llegué a ‘Hoy Día Puerto Rico, hice mi segmento y se me esbarató un zapato. ‘Nah’, que tenía una charla después, y la bella Ivonne Orsini me consiguió unos zapatos de una pequeña tienda que tiene Alexandra Fuentes en Telemundo y pude resolver. ¡Ahí está la evidencia!”, lee el mensaje de la también “coach” profesional y animadora.

Además, Bacó incluyó un vídeo en el que mostró los diferentes estilos que la voz principal de La Misma guarda en el Canal 2. La cantidad sobrepasa la decena y hay un par repetido.

“Es que estoy, tú sabes, la pandemia, hizo unos efectos. Primero se fueron las tapas (de los zapatos), me volaron las tapas, y ni cuenta me di. Entonces me di cuenta que aquí hay una tienda de zapatos”, dice la vegetariana mientas Orsini le informa que le pertenecen a Fuentes.

“¿Por qué ella tiene esos zapatos aquí? ¿La botaron de la casa? Pues yo me llevé unos porque tiene estos repetidos. Yo le agradezco porque son mi size y estoy pensando llevarme los cremas también. Pues nada, Ale, deseo que te vaya bien en el maratón, y eso. Gracias por mi regalo de Navidad”, continuó la ocurrente artista.

Precisamente, Bacó sustituyó a Fuentes el pasado lunes en el espacio “Alexandra a las 12″. La también actriz y productora se encontraba en Nueva York donde completó un importante maratón.