Cada día la humanidad es testigo de que en las transmisiones televisivas en directo puede suceder cualquier cosa. Ayer, el público del “show” “En Casa con Telemundo”, conducido por el presentador boricua, Carlos Adyan, y la animadora hondureña, Ana Jurka, lo reconfirmaron.

“Ay, me tragué”, dijo el puertorriqueño un poco avergonzado luego de que una de sus carillas dentales se le desprendiera frente a las cámaras. “Ay, ¿qué te tragaste?”, le preguntó su compañera, la presentadora dominicana, Lissette Eduardo, mejor conocida como Chiky Bombom.

Mientras intentaba resolver la situación, el joven de 26 años comunicó que le “pasó algo al aire horrible”. Como el “show” debía continuar y los buenos compañeros de trabajo se protegen, las también anfitrionas, Ana Jurka y Aleyda Ortiz, lo cubrieron.

Más tarde, el periodista acudió a sus redes sociales para contar todos los detalles del imprevisto. Sin pena alguna, Carlos Adyan recordó el momento ante los más de 477 mil seguidores que lo acompañan en Instagram.

“Me han pasado cosas fuertes al aire, pero lo de hoy fue extraordinario. Se me cayó la carilla en pleno ‘show’, salí 20 segundos del ‘set’, me la acomodé, y seguí conduciendo toda la hora. En el segmento anterior me había comido una tostada mexicana muy dura y la lámina se despegó. Lo importante es que me la acomodé, terminé el ‘show’ y mi querido doctor Beauchamp me atendió de emergencia. No lo iba a contar, pero recibí un montón de mensajes y para que no les cuenten mal mejor les digo yo”, expuso.

Como era de esperarse, los comentarios fueron la orden del día. Muchos de ellos reconocieron la maestría con la que el presentador manejó la situación.

“¿Será que te hicieron brujería?”, escribió Ana Jurka. “Eres un ‘crack’, PaPuchi. Excelente trabajo, guapo y talentoso siempre”, añadió el actor cubano Adrián Di Monte. De igual manera, su amiga, colega y compatriota, Astrid Rivera, comentó: “Y que no me digan en la esquina, el mellao, el mellao… La actitud ante la adversidad”.