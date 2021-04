Los últimos meses han sido de pura adrenalina para el presentador boricua radicado en Miami, Carlos Adyan Benítez.

En febrero, estrenó la nueva era de su programa de variedad “En Casa con Telemundo”. Durante el mes de marzo, le tocó liderar una campaña mediática para posicionarse como uno de los “50 más bellos” de la revista People en Español y, el jueves, el comunicador se presentará ante miles de espectadores como conductor de la alfombra roja de los Latin American Music Awards.

“Para mí es un gusto y un privilegio el hecho de que crean en la juventud para refrescar los premios. La preparación ha sido la misma que para el ‘show’. Todos los miércoles tengo mis clases con Laura Moro porque claro, siempre hay espacio para mejorar. En términos de ‘outfits’ estoy trabajando con el ‘stylist’ Reading Panteleon, el mismo de Adamari López y Belinda. He trabajado con él desde hace dos años y me siento en buenas manos”, comentó el animador mientras añadió que, aunque tiene 25 años le gusta vestirse elegante.

A pesar de que ha desempeñado roles similares en premiaciones como los Premios Billboard de la música latina y Premios Tu Música Urbano, el cayeyano señaló que se lanza a la aventura con mucha responsabilidad dado a que le toca estar al lado de “veteranos en la industria” como Rodner Figueroa, Ana Bárbara, Jorge Bernal, Zuleyka Rivera y Vadhir Derbez.

En esa línea, el exasistente de Marc Anthony reveló que, aunque las integraciones de la alfombra son pregrabadas, él será el único presentador que no usará “teleprompter” porque estará en el “backstage”. Además, reveló cuál será el mayor reto una vez se enciendan las cámaras.

“Algo importante que hablamos recientemente es lo complicado que es manejar este tipo de eventos sin la presencia del público. Las alfombras rojas se alimentan de la gente. Ahora no es así por la pandemia. Antes, estábamos acostumbrados a verlas llenas”, dijo. “Telemundo ha hecho una gran labor en realizar el evento lo más normal posible y queremos que el público se sienta que está en una gran fiesta desde sus hogares”, añadió.

Carlos Adyan prometió una ceremonia llena de presentaciones que, según adelantó, quedarán grabadas en la memoria de los televidentes. Entre ellas resaltó la de David Bisbal y Carrie Underwood y exponentes de la música urbana como Karol G y Manuel Turizo. Asimismo, incluyó el homenaje al fallecido cantante y compositor mexicano, Joan Sebastian y el reconocimiento especial a José Luis Rodríguez “El Puma” con el premio “Leyenda”.

“Acceso VIP” a la noche de galardones

La participación del puertorriqueño no termina con el pase de batón a Jacqueline Bracamontes, quien será la moderadora de la ceremonia. Una vez concluya el desfile de estrellas, Carlos Adyan se preparará para presentar “Acceso VIP” junto a su compañera de Telemundo Ana Jurka y Rodner Figueroa.

“‘Acceso VIP’ es todo lo que no se vio durante la entrega de premios. También me toca la posición tras bastidores donde estaré platicando con los artistas. Tuve la oportunidad de hacerlo en los Billboard y me gustó mucho. En esta ocasión me toca junto a Ana Jurka y Rodner Figueroa que, por supuesto, estará hablando de la parte ‘fashion’ del evento. Esa es su fortaleza”, comentó al mismo tiempo que aseguró que este año el presentador venezolano sí hablará de los peores vestidos, una de las secciones favoritas de los aficionados de la moda.

Sobre el éxito que ha ganado su carrera durante los pasados meses, el graduado de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Florida se lo atribuye a una sola cosa: la preparación. El joven manifestó que desde que tuvo su primera oportunidad laboral en Radio Caracol, en Miami, cada experiencia le ha servido para crecer y continuar formándose en la industria.

“Creo que el público me ha visto crecer, han visto mi evolución. Empecé como una persona, y ahora, lo digo con toda humildad, soy otro profesional. Veo los ‘shows’ todos los días y siempre me fijo en qué tengo que mejorar”, precisó.

El también expresentador de “Acceso Total” de Telemundo 51 agradeció al público que lo ha apoyado desde el día uno, de quienes dijo está acostumbrado a recibir comentarios positivos sobre su desempeño en los medios de comunicación.

“Siempre estoy muy pendiente a lo que el público dice. También estoy consciente de que el ego nunca me ciegue. Es importante que cuando logremos cierto estatus, cada escalón que uno sube es una oportunidad de crecimiento y no para alimenta el ego”, subrayó.

El presentador se levanta todos los días a las 4:00 a.m. para ir al gimnasio.

Entre los más bellos

Para Carlos Adyan, cada proyecto que llega a sus manos es motivo para hacerlo a lo grande, sin limitaciones ni reservas. Un ejemplo de ello es su más reciente campaña para convertirse en uno de de los “50 más bellos” de la revista People en Español que incluyó el obsequio de galletas y camisetas con su fotografía y una caravana horas antes de enterarse que había logrado un puesto en la famosa lista.

“Competir con gente grande para mí era una súper responsabilidad y entendí -una vez más- que no se trata de cantidad sino de calidad. Tenía gente que todas las mañanas me enviaban ‘screenshots’ evidenciando que habían votado por mí. Las cosas hay que hacerlas con pasión y nada, ya estamos trabajando la sesión de fotos que quedará espectacular”, adelantó quien se describió como una persona competitiva.

A preguntas sobre cuál es su rutina para verse bien y haber sido nominado como uno de los más bellos de la televisión hispana, el boricua dijo que para él es bien importante una buena rutina de limpieza facial por el continuo uso de maquillaje, así como una sana alimentación y sus fieles visitas al gimnasio a las 4:00 a.m.