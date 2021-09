A lo largo de los años, la televisión ha presentado competencias de baile que han servido para lanzar al estrellato distintas figuras que hoy se catalogan como referentes en esta rama de las artes.

Solo basta recordar cuando, en 2011, el bailarín y coreógrafo español Toni Costa, saltó a la fama tras destacarse como mentor en “Mira quién baila” de Univision, edición que ganó su excompañera sentimental Adamari López. “Dancing with the Stars” (2005), “Americas Got Talent” (2006) y “World of Dance” (2017) también han sido escenario de grandes batallas que enaltecen y celebran el movimiento corporal como una forma de expresión.

Ahora, la cadena de habla hispana, Telemundo, reta a Univision con “Así se baila”, el nuevo espacio que estrenará hoy, 12 de septiembre a las 8:00 p.m. y que contará con la conducción de la actriz mexicana Jacqueline Bracamontes y el periodista puertorriqueño Carlos Adyan. Precisamente, el anfitrión de “En casa con Telemundo” se conectó desde Miami con El Nuevo Día para adelantar algunos detalles de la competencia y mostrar su agradecimiento ante esta gran oportunidad.

“Va a ser muy chévere porque tomaré la reacción que ellos (los participantes) van a tener al bajarse de la tarima. Lógicamente veremos lo que Jacky esté contando, pero una vez pasen por la evaluación de los jueces, yo voy a estar abajo preguntándoles si estuvieron de acuerdo, qué fue lo que les faltó, las emociones... Porque de pronto no se atreven a hablar con el jurado, no se atreven a hablar con Jacky lo que están sintiendo y ya cuando bajen la adrenalina de la tarima, podrán hablar con más calma y el público desde sus casas va a poder ver esa dinámica muy bonita”, apuntó el comunicador de 25 años.

Carlos Adyan, quien aseguró bailar y “moverse muy bien”, añadió que también estará presentando un “preshow” a las 7:00 p.m. a través de las plataformas digitales de Telemundo donde hablará de una forma más íntima con los competidores y pasarán revista sobre la semana de ensayos. A modo de adelanto, el cayeyano resaltó que la sala que ocupará detrás del escenario es “impresionante” y la comparó con la escenografía que se utilizó en la película “El fantasma de la ópera”.

“Es un ‘show’ de mucho lujo, de mucho cariño que le ha puesto la empresa y yo estoy completamente feliz porque vamos a llegar con todo. Tenemos un gran equipo”, informó antes de mencionar a Bracamontes, así como al panel de jueces compuesto por Adamari López, Cristián de la Fuente y Mariana Seonane.

“Arriba tenemos a Jacky Bracamontes, tú sabes que en Puerto Rico la vemos en telenovelas, la vemos como conductora de “La Voz”, se entrega completamente. Adamari López, que para mí es una persona que admiro con todo mi corazón; Mariana Seoane, la villana de tantas telenovelas y Cristián de la Fuente, el galanazo de las telenovelas. Para mí, el yo verme trabajando con todas esas personas, me hace sentir que cumplimos el sueño y estamos trabajando para lograr más”, agregó.

/ Jacqueline Bracamontes, ganadora de Nuestra Belleza México en 2000 y luego representante de México en Miss Universo 2001, será la conductora de "Así se baila". (Suministrada)

El comunicador boricua, Carlos Adyan, fungirá como presentador digital de la competencia. (Suministrada)

Gabriel Porras y Laura Flores - La pareja de amigos y colegas decidió salir de lo ya conocido para reinventarse y atreverse a algo diferente. (Suministrada)

Luna y Gregorio Pernía - El actor decidió apostarle a un nuevo programa de concurso, en esa ocasión, estará acompañado de su hija. (Suministrada)

Sandra Itzel y Adrian di Monte - Di Monte es un actor y cantante nacido en Cuba, conocido por sus participaciones en producciones de Telemundo como “Señora acero”, “Mi corazón insiste en “Lola Volcán”, “Aurora” y “¿Quién es quién?”. Itzel, por su parte es una actriz y cantante mexicana, quien actualmente es vocalista del grupo musical “La sonora dinamita”. (Suministrada)

Elyfer Torres y Polo Monárrez - A ella la conocimos por su protagónico en "Betty en NY". Su compañero de baile, es además su amigo que actuó en "La Suerte de Loli" y "El Señor de los Cielos". (Suministrada)

Adriano y Samadhi Zendejas - "Van a ver a dos hermanos que no saben bailar nada dejarlo todo en la pista", reveló la actriz a la revista People en Español. (Juan Manuel Garcia)

Carolina Laursen y David Chocarro - El baile forma parte de ellos desde el primer día que se vieron. Se reconocieron cuando los contrataron para ser modelos en una discoteca en Europa, sin imaginar que se enamorarían. (Suministrada)

Kimberly Jiménez y Yasmany Rodríguez - A pesar de que el matrimonio se separó, competirán juntos en este nuevo "show" de Telmundo. (Suministrada)

Obie Bermúdez y Jennifer Peña - La pareja formará parte de la producción que estrenará el 12 de septiembre, a las 8:00 p.m. (Suministrada)

Jessica Díaz y Lorenzo Méndez - Aunque los cantantes están enfocados en la competencia, no dejan de lado sus carreras profesionales. (Suministrada)

Adamari López, Cristián de la Fuente y Mariana Seonane serán los encargados de evaluar las ejecutorias de las parejas en la pista de baile. (Suministrada)

Sobre qué género disfruta más a la hora bailar, sin pensarlo, Carlos Adyan dijo que, como buen puertorriqueño, la salsa es lo de él. También goza el merengue por tratarse de un ritmo divertido y, por supuesto, el reguetón. “Nos criamos con el reguetón, bailando hasta abajo en Puerto Rico, los ‘parties’ de marquesina, así que es un género con el que estoy bastante familiarizado, soy bastante diverso”.

Sin atreverse a mencionar su pareja favorita por el rol que desempeña dentro del “reality”, el presentador resaltó a Gregorio Pernía y su hija Luna, quienes desde el momento que confirmaron su participación en el programa comenzaron a coger clases de baile. Asimismo, confesó que le causa mucha emoción e intriga ver al cantautor puertorriqueño Obie Bermúdez y su esposa Jennifer Peña sobre la pista.

“Son dos bombas que se unen en la tarima, son padres de cinco hijos, son una pareja que se aman cada vez más y me da mucha curiosidad verlos porque sé que se han preparado. Otra que puede sorprender es Elyfer Torres, quien interpretó el papel protagónico en “Betty en NY” con Polo Monárrez. Otra pareja bomba”, siguió desde la residencia que compró recientemente en Miami y que ha decorado con muy bien gusto.

David Chocarro, Lorenzo Méndez y Laura Flores, son más de los famosos que llenarán de ritmo las noches de los domingos a tavés de “Así se baila”.

Esta nueva encomienda, según el periodista, es una de las cosas más extraordinarias que le ha podido ocurrir en su corta, pero destacada carrera profesional. También aseguró que ha sabido disfrutarse cada paso sin importar los retos que puedan venir. Toda esa constancia y dedicación rindieron fruto y lo llevarán a cumplir su sueño de presentarse –desde esta noche- en el horario estelar de la televisión internacional.

“Desde que hacía el tráfico en Telemundo 51, desde que hacía pasantía de radio, siento que cada una de estas etapas antes de llegar a lo que es el horario estelar, que lo digo y se me para la piel. Digo que hemos recorrido un camino muy lindo y me he preparado, he tenido momentos en los que he querido tirar la toalla, pero he tenido momentos tan bellos como recientemente el Miss Universo, los premios Billboards, ahora esto. En un momento lo soñé, ahora lo estoy viviendo y para mí significa un gran escalón en mi carrera”, expuso con entusiasmo.

Con el pensamiento de que “el reloj de cada cual en la vida es distinto”, Carlos Adyan subrayó que ha aprendido a ponerse en los zapatos de los demás, también a no mirarse ni compararse con otras personas. Asimismo, el comunicador precisó que el día que comience a contrastar sus ejecutorias con otros, vendrán las inseguridades y la negatividad.

“Al final del día uno sabe que uno está aquí porque uno trabajó para ello. Al final del día las oportunidades son para los que trabajan fuerte”, respondió a preguntas si ha sentido alguna vez celos profesionales de parte de otros compañeros.

Telemundo varía su oferta con los “realities”

Con la culminación de la quinta temporada de “Exatlón Estados Unidos”, donde el puertorriqueño Jeyvier Cintrón se alzó con el gran premio de $200 mil y con la llegada de otros espacios como “La casa de los famosos” y “Así se baila”, Carlos Adyan puntualizó que Telemundo y la empresa NBC identificaron la necesidad de crear programación distinta para sus plataformas digitales, así como para la televisión abierta. De esta manera, tendrán cautivos a dos públicos distintos pero que exigen lo mismo: entretenimiento.

“Son productos que hemos visto anteriormente porque, por ejemplo, ‘La casa de los famosos’ lo veíamos en ‘Protagonistas’ y ‘Gran hermano’, pero lo han hecho tan bien y con un esfuerzo tan bonito que los ratings lo pronuncian. En el caso de ‘Así se baila’, ajá, has tenido competencias de baile, pero no has tenido competencias de baile donde dos personas que no saben bailar, se unen y están meses preparándose para una presentación. La particularidad de los jueces, fíjate ninguno es bailarín profesional, pero ellos saben lo que van a evaluar”, expresó.

En cuanto a la historia que más “le vuela la cabeza” en “La casa de los famosos”, el talento de Telemundo mencionó la de Roberto Romano, quien es su amigo y fue novio de la actriz y conductora puertorriqueña radicada en México, Laura Carmine.

“La historia de Roberto me tiene bastante intrigado porque no sabes con qué va a salir. Ese hombre tiene todos los días un drama nuevo dentro de ‘La casa de los famosos’. También hay una chica que no conocía, Celia Lora, con una personalidad espectacular, particular, pero la tiene y la eterna Miss Universo, Alicia Machado. Es un trío que le está dando sazón a ‘La casa de los famosos’”, contó mientas añadía que pasa más de dos horas al día viendo el programa que también se transmite las 24 horas del día a través de telemundo.com.