Muchos lo recuerdan como el joven apuesto y rico que le dio vida a Felipe Reyes Retana en la telenovela “Soñar no cuesta nada” (2005). Otros lo conocen por sus habilidades de baile en el “reality” “Dancing with the Stars”, donde obtuvo la tercera posición en 2008. Sin embargo, esta mañana, el actor y modelo chileno, Cristián de la Fuente, mostró su lado más pasional cuando dio detalles del papel protagónico que encarna en la serie de Amazon Prime Video, “El juego de las llaves”.

Según conversó con este medio, De la Fuente interpreta a Guillermo, un hombre liberal que sostiene una relación con Adriana (Maite Perroni), libre de límites y restricciones. Asimismo, el productor de cine dijo que su personaje no es posesivo y que acostumbró a la mujer exitosa a disfrutar de un amor en libertad. “Si mañana él (Guillermo) quiere estar con Adriana, va a estar, pero si mañana Adriana no quiere estar con él, ella es libre de hacer y de estar con quien quiera”, narró el intérprete sobre la historia de amor que verá la luz el próximo 16 de septiembre y que también se podrá disfrutar desde el servicio de “streaming” Pantaya.

Además de su elenco de primera, donde se destacan actores como Sebastián Zurita, Marimar Vega, Humberto Busto, Horacio Pancheri, Hugo Catalán, Ele Velden y Fabiola Campomane, “El juego de las llaves” se destaca por presentar de forma explícita temas como las parejas “swingers”, la libertad sexual, el poliamor y las aplicaciones para citas. Con casi 30 años de trayectoria en la industria del entretenimiento, De la Fuente expresó su entusiasmo por pertenecer a un proyecto distinto y atemperado a los tiempos modernos.

“Es muy importante porque pone sobre la mesa temas que estuvieron escondidos, temas que se hablaban a puerta cerrada, que se escondían, temas que eran castigados. Una mujer libre sexualmente era castigada, mientras que el hombre era premiado. El hombre que tenía mucho sexo era el campeón y la mujer castigada. Cosa muy injusta. Hoy en día estos temas se están poniendo sobre la mesa, se están hablando, se están normalizando, se está perdiendo ese tabú del sexo y creo que es importante que las nuevas generaciones sean mejores que nosotros, que tengan una mente más abierta, acepten la diversidad y el amor como es”, subrayó.

Para el actor de 47 años, quien en 2022 celebrará 20 años de casado con la también actriz y presentadora de televisión chilena, Angélica Castro, ser parte de la comedia dirigida por Fernando Lebrija, Kenya Márquez y Javier Colinas no representó un choque de valores, todo lo contrario, abrió una ventana para exponerle al mundo su “postura abierta” ante la diversidad.

En esa línea, de la Fuente aclaró que el hecho de que acepte conductas como los intercambios de parejas y la libertad sexual con naturalidad, no quiere decir que lo practicaría. El ganador de dos premios TVyNovelas, quien es padre de una niña, aprovechó para revelar detalles de su crianza.

“Yo entiendo y acepto lo que haga cualquier persona, y bienvenido. Ahora, lo que yo haga en mi vida personal y en mi matrimonio es distinto porque viene de cómo soy yo. Yo soy una persona celosa, que por mi historial familiar protejo a mi familia y yo estoy feliz con mi mujer, los dos solos. Yo me moriría de compartirla, me moriría de saber que está con otros porque es capaz que ni vuelva, entonces no voy a tomar ese riesgo. Y quiero quererla y quiero estar con ella el resto de la vida, si la vida me lo permite y me da salud y no hay nada que me guste más que estar con mi mujer y mi hija, pero eso es mi historia. Voy a cumplir 20 años de matrimonio el año próximo y espero cumplir muchos más”, continuó.

La segunda temporada de “El juego de las llaves” también contará con la participación de la actriz mexicana Laura León y la estrella del rock Alejandra Guzmán. Sin entrar en detalles, el intérprete adelantó que estos nuevos personajes llegaron para aportar nuevos juegos, nuevos participantes y otros tipos de relaciones.

“Adriana, se separó, perdió su casa, perdió su trabajo y está buscando una nueva forma de reencontrarse y de vivir su vida, de ordenarse... Y ahí es cuando en un juego de las llaves, que es organizado por el personaje de Alejandra Guzmán, me conoce (a Guillermo), tenemos un encuentro sexual y ese encuentro sexual detona una relación entre los dos personajes donde los dos juntos caminan en este nuevo descubrimiento del personaje de Adriana”, añadió.

En otros detalles, De la Fuente abundó que todo el equipo de producción estuvo encerrado en un hotel de Cancún por cuatro meses para evitar contratiempos por el COVID-19. Aquellos días el actor los compara con el “reality” “Big Brother”.

“Antes, generalmente uno terminaba de grabar y se iba para su casa. Pero esta vez estábamos en el hotel, desayunábamos en el hotel, comíamos en el hotel, cenábamos en el hotel con los actores. Entonces nos hicimos muy amigos, se crearon relaciones. Nos íbamos a cenar todos juntos y después al gimnasio. Los días libres estábamos en la playa. La pasamos realmente bien”, dijo.

Septiembre ha sido un mes de primavera

“El juego de las llaves” no es el único estreno que De la Fuente tendrá luego de que la industria del entretenimiento a nivel mundial quedara paralizada por la pandemia. Este domingo, 12 de septiembre, el artista se presentará oficialmente como juez de “Así se baila” de Telemundo junto a la puertorriqueña Adamari López y la mexicana Mariana Seoane.

El chileno prometió que el nuevo “reality” de Telemundo será “una gran fiesta todos los domingos” donde se divertirán y pondrán a gozar al público desde sus hogares. El espectáculo será conducido por Jacky Bracamontes y Carlos Adyan.

“Muy contento porque en la pandemia uno estaba guardadito, sin hacer muchas cosas, en casa... Para nosotros fue más difícil hacer teletrabajo no era como, de acuerdo, voy a comenzar a hacer ‘shows’ de televisión por Zoom. Cuando nos pasan cosas malas, todo lo malo se junta y cuando nos pasan cosas buenas también nos pasan todas juntas. Entonces septiembre ha sido un mes de primavera, un mes que ha florecido, donde se va a estrenar ‘El juego de las llaves’ y donde voy a estar en ‘Así se baila’ de Telemundo”, reafirmó con entusiasmo desde Miami.

De la Fuente confesó que el primer año de la crisis sanitaria fue maravilloso porque le permitió estar –de manera ininterrumpida- con su esposa y su hija en una casa ubicada al sur de chile y a orillas de un lago. “Toda mi vida he viajado, he estado en aviones, grabando en México y luego para Miami, y luego para Chile. Fue un año en donde estuvimos como familia solo los tres con nuestro perro. Mi hija, incluso, crió una cabra. Fue maravilloso conectar con lo simple, lo sencillo de la vida... Como dicen ustedes (los puertorriqueños) con un mahón, una camiseta y estábamos listos”.