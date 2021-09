Laura León y Alejandra Guzmán, dos de las cantantes mexicanas más emblemáticas en sus géneros, regresan a la actuación dejando atrás los tabúes de la sexualidad en la segunda temporada de “El juego de las llaves”.

“Mi época no era así, yo también me abrí, nunca había hablado de sexo así, y me sentía extraña cuando me daban juguetitos para hablar de ellos, había unos que no entendía qué eran”, aseguró ayer Guzmán en entrevista con EFE.

“El juego de las llaves” sigue la historia de un grupo de amigos que decide intercambiar a sus parejas para experimentar en temas sexuales.

La primera temporada impactó al público con su apertura a estos tópicos tabú como las parejas “swingers”, la libertad sexual o el poliamor, y puso en duda la veracidad de la monogamia.

Para esta segunda temporada, los amigos tendrán que enfrentar las consecuencias, buenas y malas, que implicó jugar el juego.

Laura León tuvo que replantearse algunas de las ideas que tenía sobre dichos temas al adentrarse a la serie. No obstante, la cantante, de 68 años, asegura que si algo tiene en la vida, es poder para adaptarse a las circunstancias.

“Yo rompo un poquito con mi manera de pensar y con amor me integro. Platiqué muchas cosas con mi hija para acceder. Todo fue lindo y no se espanta uno de nada, son cosas que pasan en la vida y cada quien tomará su decisión propia”, cuenta la actriz, apodada la “Tesorito”.

León dará vida a la madre de Bárbara -interpretada por Fabiola Campomanes- y es una mujer que llegará de imprevisto al hogar de su hija para encontrar a una mujer nada tradicional.

“(Su personaje) es muy conservador, quiere cambiar todo el estilo de vida que lleva su hija, quiere que se case y entre a la sociedad dignamente según sus ideas, pero después me integro a todo”, dice la cantante de “Suavecito”.

Guzmán interpretará lo opuesto a su querida compañera Laura. Ella será la gurú que enseñará a la protagonista, Maite Perroni, a encontrar lo bueno de abrirse a los placeres de la vida.

“Es un personaje que viaja, es muy segura de sí misma y es la que enseña cómo se hacen las cosas”, dice entre risas la hija de Silvia Pinal.

La serie de Amazon Prime Video llegará a Latinoamérica el próximo 16 de septiembre y ese mismo día estrenará en Estados Unidos por la plataforma de Pantaya.

Regreso a la actuación

Laura tenía unos diez años alejada de las cámaras de televisión mientras que Alejandra confiesa que han pasado 29 años desde que no experimentaba una experiencia formal de actuación.

“Son oportunidades que llegan a la vida y fue muy bonito haber trabajado en esta serie de gente tan linda”, expresó Laura, cuyo último personaje que interpretó en forma fue en el 2011 en la telenovela “Dos hogares”.

Si bien Guzmán tuvo diversas participaciones esporádicas en programas de televisión, ella recuerda que su etapa como actriz estuvo marcada por el teatro y que precisamente fue su madre quien le inculcó su amor por la actuación.

“Ella fue la que me hizo estudiar actuación”, expresó Guzmán, quien espera no volver a dejar la actuación por tantos años.

Entre los retos que Guzmán afrontó en las grabaciones fue el aparecer desnuda.

Sobre este mismo tema, aunque Laura celebra la apertura que existe para la sexualidad, asegura a su vez que es importante “seguir cuidando el tesorito”.

“Hay gente que abre puertas y se atreve, hay gente que no sabe y no está segura. De eso trata ‘El juego de las llaves’, de que se meten en diferentes situaciones y al final cada quien escoge lo que le gusta, siempre es bueno estar abierto a cosas nuevas”, mencionó Guzmán.