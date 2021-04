El próximo lunes, 26 de abril, a las 7:30 p.m. se abrirá una nueva página en la historia de las telecomunicaciones en la isla, momento en que estrenará el noticiario “ABC News Extra”, por el canal ABC Puerto Rico. Este será el primer noticiario dirigido, producido y presentado por mujeres en el país.

Frente a las cámaras estarán tres experimentadas periodistas: Veronique Abreu Tañón, Milly Méndez y Liam Rodríguez.

“ABC News Extra es un espacio novel, siendo el primero y único noticiero liderado mayormente por mujeres. Va a tener noticias locales, pero también internacionales, donde vamos a tener secciones de actualidad, deportes, salud y negocios”, indicó Veronique Abreu Tañón, quien fungirá como presentadora. “Además de eso, vamos a tener corresponsales de la cadena ABC de los mercados más importantes de Estados Unidos. Usaremos un formato diferente, dinámico, corto, preciso, con todo lo que se necesita y requiere para que las personas se informen”, destacó la periodista.

El programa “ABC News Extra”, que se verá de lunes a viernes a las 7:30 p.m., se retransmitirá al día siguiente a las 10:30 a.m.

La periodista y abogada Veronique Abreu Tañón tiene sobre 20 años de experencia en los medios de comunicación.

Para Abreu Tañón, quien se convirtió en 2019 en la primera mujer coancla de la emisora WKAQ 580, esta es una gran oportunidad que le permite seguir creciendo profesionalmente. “Estoy súper emocionada en participar de este proyecto. Para mí, es algo espectacular y es una gran oportunidad”, señaló la periodista que trabajó por más de una década como corresponsal y productora en Puerto Rico del programa “Primer Impacto” de Univision. “Ser parte de una de las mujeres que estará frente a las cámaras, no solo es un reconocimiento a mi trayectoria, sino una gran responsabilidad”, añadió.

Abreu Tañón indicó que cada una de las periodistas le añadirá al programa su personalidad y carácter, y admitió que, a pesar de no haber trabajado nunca juntas, siente que entre las tres hay una gran química y se ha dado una dinámica espectacular dentro del grupo. “En mi caso, me he ido formando por más de 20 años y he logrado crear una zapata bien fuerte para poder desempeñarme frente a los televidentes y dar la información más correcta y más precisa”, comentó la comunicadora, quien también es abogada. “Además de eso, le añado mi firma determinante de informar y de buscar la verdad, como siempre me he caracterizado. Soy una persona franca, transparente y eso es lo que voy a hacer. Así mismo buscar la verdad de la noticia y traer la información que las personas necesitan saber, más allá de lo que normalmente se dice”, dijo.

Tanto Méndez, como Rodríguez, ya formaban parte de los talentos de ABC Puerto Rico y habían participado de programas como “Primetime” y “Más, con Milly”. Este último programa, que será sustituido por “ABC New Extra”, será relanzado en una versión semanal durante este año.

Para la emisora de televisión, este nuevo noticiero es una muestra del talento que tienen las mujeres en todos los niveles profesionales. “Para este concepto de noticias, buscamos talentos de primera. El hecho de que este proyecto sea liderado por tres mujeres destacadas sucedió de manera orgánica”, comentó en un comunicado Pedro Rúa Jovet, gerente general de TeleCinco,Inc., empresa matriz de ABC Puerto Rico. Detrás de las cámaras, la intención del canal es que las posiciones de productora asociada y editora, estén a cargo de mujeres, por lo que están en proceso de la selección.

“ABC News Extra” se transmite exclusivamente por ABC Puerto Rico, que junto a WORA-TV y Canal 24 horas, es propiedad de Telecinco Inc., empresa con más de 60 años en la isla. Sintoniza ABC Puerto Rico por el canal 15 / 215 HD de Liberty, 20 en Dish, 172 en DirecTV, 30 en Claro TV 17 /1017 HD y el 5.1 por antena en todo Puerto Rico.