Luego de meses de preparativos y de mucha ilusión, Katiria Soto unió su vida esta mañana a la del cirujano ortopeda, Humberto Guzmán.

En una ceremonia muy íntima, a la que El Nuevo Día tuvo acceso, la pareja se dio el “sí, quiero” frente a una treintena de sus más allegados familiares y amigos.

“Es el momento de los dos poder iniciar algo que hemos deseado por tanto tiempo, que es poder hacer una vida en familia”, destacó en entrevista con este medio la reportera ancla de Noticientro (Wapa TV).

Katiria Soto junto a papá Antonio Soto minutos antes de dirigirse a su ceremonia de boda.

Katiria y Humberto seleccionaron las horas de la mañana para celebrar este momento tan importante en sus vidas. Para la ocasión, el novio vistió de Leonardo’s 5th Avenue, mientras que Katiria se decantó por un vestido a mitad de pierna creado por Harry Robles, uno de los diseñadores más admirados por la novia.

“Los vestidos de novia de él son un sueño. Así que muy agradecida de que se me haya dado ese deseo de que él me hiciera el traje. Como es una boda más pequeña, más sencilla, me hubiera gustado un traje gigante con una falda frondosa, pero obviamente va a ser algo más pequeño, más sencillo. Cambiamos a otro concepto”, comento Katiria días antes de la boda.

Por su parte, Robles describió la pieza como una corta -por tratarse de una ceremonia tipo “brunch”- pero sin perder la elegancia y la esencia de un traje de novia.

“La falda es en tul transparente con el traje adentro más pegado. Ese tipo de falda siempre se puede sacar y usar el traje que está adentro. Tiene encajes recortados bordados, escote corazón y mangas pequeñas. Lo acompaña un velo largo”, explicó Robles.

La novia lució el cabello suelto con suaves ondas, un peinado creado Ildefonso Torres. Mientras que en sus manos lució un ramo de flores confeccionado por Lee Ann Medina.

Katiria mencionó días antes de su boda que otro detalle que le hacía mucha ilusión era el bizcocho preparado por Gabriel Díaz, pues según ella, es una de las partes que más disfruta de las bodas, pues es muy “dulcera”.

Planificación en medio de la pandemia

La propuesta de matrimonio se dio el pasado mes de septiembre. La pareja se encontraba de viaje en San Miguel de Allende, en México, un viaje que realizaron a pesar de la pandemia a insistencias del novio, pero Katiria nunca imaginó que la verdadera razón sería crear el momento perfecto para pedirle que fuera su esposa.

“Nos tomamos el riesgo de hacer ese plan y yo no sabía que ese (el compromiso) era el objetivo y la insistencia de él que hiciéramos ese plan y que fuéramos a ese sitio tan especial y tan romántico. La verdad es que yo no me lo esperaba. Estábamos ahí en la cabalgata y en ese momento en el que nos bajan de los caballos para hacernos una foto y claro, mientras estábamos haciéndonos las fotos estaban preparando los mariachis para la propuesta. Fue súper romántico. La verdad, un día que no voy a olvidar”, recordó con mucha emoción.

Desde entonces, Katiria y Humberto buscaron el apoyo de Deisa Rivera, coordinadora de Glamourama para que les ayudara a preparar su boda.

“En medio de esta pandemia ha sido difícil planificar un evento así, ante la incertidumbre, en el momento en el que habíamos puesto la fecha no sabíamos que era lo que iba a pasar, así que haces unos planes, pero tienes ahí esos tres puntos suspensivos por lo que puede pasar con la pandemia”, destacó Katiria.

Para los novios lo más triste ha sido no podido invitar a todas las personas que hubiesen deseado, pero, gracias a la tecnología pudieron transmitir en vivo por Zoom la ceremonia con sus seres queridos.

Una larga historia de amor

Katiria y Humberto se conocieron hace ya varios años cuando a ella le tocó ser la maestra de ceremonia de la entonces recién creada fundación “Haití se pone de pie” por parte de un grupo de médicos para ponerle prótesis a quienes habían perdido extremidades durante el poderoso terremoto que afectó a la isla caribeña en el 2010.

“De ahí nació la relación. Para mí, ver a una persona tan sensible, tan preocupada por los demás y tan dado al servicio fue algo que me conmovió entre muchas otras cosas en las que hicimos click y pues de un evento nació una relación. Esos cinco años que yo estuve en nueva York, estuvimos cada cual haciendo su vida, pero gracias a Dios la vida nos volvió a unir”, concluyó Katiria.

Pendientes más adelante al albúm de bodas en exclusiva por Magacín.com