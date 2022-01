Han pasado cinco días desde que la comunicadora boricua Adamari López anunció que arrojó positivo a COVID-19. Desde entonces, la coanimadora del programa “Hoy Día” de Telemundo no había dado seguimiento de su estado de salud en las redes sociales, como acostumbra para mantener informados a sus seguidores.

Sin embargo, ayer, quien recientemente fungió como jueza del “reality” “Así se Baila”, publicó un vídeo en su cuenta de Facebook para notificar que los síntomas continuaron y, junto a su equipo médico, tomó la decisión de hospitalizarse con el fin de recibir un tratamiento para contrarrestar la presencia del virus en su cuerpo.

“Hablando con mis doctores y mi equipo médico tomamos la decisión de, por los síntomas que tenía, entrar al hospital y darme tratamiento”, expuso López. El vídeo cuenta con más de 28 mil reacciones. La comunicadora aprovechó para enfatizar que una crisis previa de salud la motivo a conversar con sus doctores.

“Recuerden que hace aproximadamente 3 años yo tuve influenza y me vi muy mal de salud en un estado bastante difícil y con la preocupación de que me volviera a ocurrir lo mismo teniendo síntomas que podían ser parecidos”, dijo.

En el 2018 López sufrió una fuerte neumonía que la llevó a un estado de gravedad.

La expareja de Toni Costa continuó que se siente “muchísimo mejor”. “(Ya) no tengo el pecho apretado, toda la congestión que tenía ha ido mermando, no que no tenga pero tengo muchísimo menos de lo que tenía antes. Ya me vine a la casa, aún sigo positiva al COVID-19 según las pruebas que me hice, pero pues me siento muchísimo mejor, el tratamiento me funcionó muy bien”, aseveró.

López deberá esperar a que dos pruebas corridas le salgan negativas para poder retomar su rituna. “Estoy deseosa de reintegrarme al trabajo y de seguir la vida lo más normal posible”, comentó.

En esa misma publicación la conductora dio a conocer que su hija Alaïa también se contagió de COVID-19 aunque en su caso fue algo muy breve y no tardó en arrojar negativo.

“Alaïta está bien, entiendo yo que fue quien me pegó el COVID-19 a mí. Creemos que ella lo pudo haber agarrado en alguna de las actividades o escolares que ella hace o extracurriculares porque ella fue la primera que presentó síntomas, pero ella salió negativo rapidito”, explicó.