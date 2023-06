La presentadora Alejandra Espinoza vuelve al escenario de los Premios Juventud entusiasmada porque serán en la patria de su esposo, el coreógrafo Aníbal Marrero y de su hijo Matteo, con sangre boricua y mexicana.

La ilusión de estar nuevamente en los Premios Juventud tal y como lo hizo hace ocho años, que fue su primera vez como presentadora, para Espinoza representa la validación de la confianza de su trabajo en una encomienda que domina con naturalidad. No obstante, lo más disfruta es que la ceremonia sea en el “hermoso Puerto Rico”.

“Me siento muy bendecida por la confianza que constantemente depositan en mí y en esta ocasión Premios Juventud se va a realizar en Puerto Rico y había escuchado hace más de un mes los rumores y le decía a Papa Dios que me toque ir a Puerto Rico, porque el año pasado no pude estar porque estaba trabajando en México y una vez me confirmaron dije: ‘Yes’, que mejor que en Puerto Rico . Estoy feliz”, compartió la presentadora con este medio, luego del anuncio de las nominaciones.

La premiación juvenil será el 20 de julio de 2023 desde el Coliseo de Puerto Rico en trasmisión en directo por TeleOnce, señal local. Este año los artistas puertorriqueños Bad Bunny y Rauw Alejandro lidera las nominaciones con nueve cada uno, junto a Shakira, Becky G, Grupo Frontera, Maluma, Peso Pluma, Rosalía y TINI, todos con la misma cifra de menciones.

“Mi trabajo es representar con mucho honor todo el trabajo realizado por meses que se verá reflejado esa noche. Todavía no me han dicho con quién voy a estar, pero deben tener varias personas sobre la mesa. Con quien me pongan me divierto”, afirmó la presentadora mexicana.

Este medio le preguntó si su pareja de animación de los Premios Juventud podría ser el puertorriqueño José “El Negro” Figueroa, ya que el presentador anunció hoy su participación, pero Espinoza recalcó que todavía no le han dicho, pero que “sería genial”.

Para la presentadora y actriz estar en la isla cobra significado mayor, ya que al igual que ella se ha enamorada de la patria de su esposo, espera que la audiencia pueda “conocer lo hermoso que es Puerto Rico”.

“Puerro Rico es parte de mi corazón, es parte de mí con mi esposo que es puertorriqueño y con mi hijo que es mi mexirican. Puerto Rico tiene un espacio muy importante en mi vida y me alegra mucho que no solamente los puertorriqueños tengan la oportunidad de estar allí y que a través de Premios Juventud el mundo pueda conocer lo hermoso que es Puerto Rico, y se van a grabar varias rincones de la isla no solamente el espectáculo”, concluyó la presentadora que recientemente fue la animadora del programa “Mi famoso y yo” de Univision.