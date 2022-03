Los retos entre los presentadores de Telemundo Alex DJ y Alexandra Fuentes se han vuelto común. Además de entretener al público, los conductores de “Puerto Rico Gana” y “Alexandra a las 12″, respectivamente, han aprovechado de forma positiva su popularidad para motivar a sus seguidores a que apoyen las causas justas.

El “Puerto Rico 10K Run”, que se correrá este domingo en la mañana a beneficio de la Fundación del Hospital Pediátrico, donde Fuentes también funge como madrina, no es la excepción. Desde hace unas semanas, los televidentes han sido testigos de cómo el anfitrión del programa de juegos del Canal 2 también se ha unido a la gesta de conseguir fondos para la institución.

Para ponerle un poco de picardía al asunto, el comunicador lanzó un reto ayer a la esposa de David Bernier. Y, como todo desafío, si la voz principal de La misma acepta y pierde, tendrá que cumplir una penalidad.

“Oye, tengo un reto para Alexandra Fuentes. Mira, Alexandra, este domingo es el 10K, y hoy, esta noche en ‘Puerto Rico Gana’ voy a decir un reto, a ver si lo acepta. Amistoso. ¿Lo aceptará?”, sostuvo Alex DJ durante la mañana de ayer a través de sus redes sociales.

Una vez comenzó el programa, el presentador no se hizo esperar y dijo de qué se trataba. Si Fuentes acepta, tendrá que completar el 10K en 48 minutos, cuatro minutos menos de la meta que se había fijado. Si no lo logra, tendrá que fungir como modelo del programa producido por Adolfo Ontivero por una noche.

La rutina de Fuentes

En una entrevista reciente con este medio, Fuentes detalló que sigue la rutina de entrenamiento para tres días a la semana que le diseñó su entrenador Freddy Rodríguez. “Martes y jueves hago algunas millas relax y otras con repeticiones y ahí acumulo de cinco a seis millas. Los sábados hacemos la larga, pueden ser diez, pueden ser nueve, pueden ser 12, dependiendo de lo que el entrenador determine. Si me puedo levantar las hago tempranito, puede ser que las haga por la tarde, lo que no es válido es no hacerlas, pero siempre me propongo que ya sea con el fresquito de la mañana o con el fresquito de la noche hacerlas”, explicó la presentadora televisiva.

Una lección que ya aprendió es no correr en las horas pico del sol. “Correr a las 9:00 o a las 10:00 de la mañana eso es horrible, o a las 5:00 de la tarde con ese sol achicharrándote, eso baja mi ritmo. Al principio iba ‘esbocá’ y a la milla y media ya estaba que me quedaba, he ido aprendiendo a balancearme para poder rendir y hacerlo bien”, agregó.