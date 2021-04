La puertorriqueña Aleyda Ortiz se siente feliz y satisfecha al ganar el premio “al favorito del público” en el “reality” “Mira quién baila All Stars” y validar su responsabilidad ante la audiencia.

La competencia televisiva de la cadena Univision por primera vez seleccionó el pasado domingo dos ganadores en la pista de baile. El chef Yisus Díaz fue nombrado por los jueces como el ganador de la edición 2021 y la boricua fue la seleccionada por los votos de la audiencia, tal y como se hacía en el pasado.

“Me siento feliz porque el público me respaldó. Ha sido una experiencia maravillosa y distinta a lo que fue Nuestra Belleza Latina, porque si lo comparo en aquel entonces no tenía ninguna experiencia. Aquí uno estaba con los compañeros de la industria, nos conocemos y somos amigos. ’Mira quién baila’ fue un ‘Boot Camp’ para mí por los cambios físicos en mi cuerpo y aprender algo que uno nunca había hecho. Fue un reto salir de la zona confort. Me llevo el apoyo del público que es a quien me debo. Me siento ganadora de la edición”, precisó la reina de “Nuestra belleza latina” en el 2014.

Sobre el ganador Yisus Díaz sostuvo que celebra el triunfo “porque él se merece ese premio por todo el esfuerzo y el sacrificio”.

A la presentadora de Univision le hace mucha ilusión poder visitar y conocer la organización que representó durante la competencia, el Hogar Ruth para mujeres víctimas de maltrato en Puerto Rico. Dijo estar “loca por darle la sorpresa y llegar allá”.

La organización comunitaria dedicada a promover los derechos humanos y ofrecer espacios de convivencia seguros que salvan las vidas de mujeres, niñas y niños, recibirá el premio de $20,000 que ganó Ortiz en la competencia de baile.

El premio “al favorito del público” consistía en la entrega de $10,000 para la fundación por la cual el artista bailaba y otros $10, 000 que recibió por obtener el segundo lugar de la competencia, según el jurado. La producción del programa es la responsable de la entrega del donativo a la organización en la isla.

La modelo y presentadora de Univision detalló que aunque todavía no conoce los directivos de la fundación y espera poder hacerlo al visitar la isla en cualquier momento, seleccionó el Hogar Ruth porque ella en el pasado fue víctima de violencia de género por parte de un exnovio. Ella quería darle visibilidad a la fundación que trabaja para ayudar directamente a las féminas a salir del ciclo del maltrato y abuso.

“Ellos (Hogar Ruth) no me conocen. Quería escoger un centro que realmente brinde ayuda a la causa. Tenía clara la causa de buscar una fundación que trabajara con mujeres víctimas de violencia doméstica y prefería que fuera en Puerto Rico. Cuando empecé a hacer el research no quería presentarme y decir ’soy Aleyda y te voy a representar’. Lo hice como si fuera una mujer buscando ayuda y el Hogar Ruth fue el que me gustó. Quiero conocerlos. Tenían muchas cosas que como yo he pasado por la situación sentí que realmente pueden ayudarte. Empecé a leer y a buscar y dije no quiero que sepan hasta que acabe la competencia. Estoy loca por darle la sorpresa y llegar allá”, explicó la presentadora que reconoce que es importante llevar el mensaje de conciencia a las mujeres sobre la violencia física y psicológica porque “muchas normalizan el maltrato en las relaciones”.

En el pasado la modelo había revelado cómo pudo salir de las garras del maltrato y la violencia a la que fue sometida por dos años dentro de una relación de noviazgo tóxica cuando se mudó de Puerto Rico a Miami para competir en el reality Nuestra Belleza Latina.

“Creo en esta causa porque fue algo que a mí me pegó y pensaba que nunca me iba a pasar algo así. A uno le da hasta vergüenza hasta decirlo. Uno tiene que aprender a amarse, a quererse uno primero y valorar. Uno va descubriendo con el tiempo qué uno desea en una relación. Esta situación fue terrible en mi vida y no se lo deseo a nadie en el mundo, pero a la vez fue un proceso para yo entender qué quería en una pareja. Lo importante fue que pude salir y por eso lo puedo hablar. Lo veo ahora como una enseñanza de vida y por eso es importante que lo hablemos, porque muchas mujeres piensan que es normal lo que viven, que así se vive el amor entre miedos y angustia. Uno no puede vivir así y es importante buscar ayuda”, aseguró la animadora que tiene segmentos fijos en “Despierta América” de Univision.

En la actualidad Ortiz está casada con Ricardo Casanova, mantiene una relación saludable en total ausencia de violencia y maltrato.

No siente presión para ser madre

La preferida del público de “Mira quien baila All Stars” narró que vive una maravillosa relación matrimonial de dos años. Afirmó que todavía despierta dando gracias a Dios “por permitirme una relación estable que tanto deseaba”.

En la actualidad ella y su esposo se han puesto la tarea de disfrutar el matrimonio sin las presiones de abrazar la maternidad y paternidad.

“Los dos queremos ser padres y no se ha dado. La maternidad no se ha dado y no tengo miedos, ni nervios. Dios lo pondrá en el momento adecuado. No tenemos la presión de ser padres como otras parejas. La gente nos pregunta y la verdad es que estamos bien tranquilos disfrutando esta etapa”, sentenció la modelo boricua.