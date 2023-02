La Miss Universe 1995, Alicia Machado, sorprendió esta mañana con una revelación en el programa mañanero de Telemundo “Hoy Día”. Después de lanzar varias críticas contra Nicole Chávez, la primera ganadora de “La casa de los famosos” dio a conocer que tuvo una relación sentimental con el actor mexicano Arturo Carmona.

Machado, quien se definió como una mujer empoderada, dijo que el galán de telenovelas es “divino” y “fue mi ex”.

“¿Cómo?”, se escuchabó de fondo en el estudio ante la confesión. La venezolana, por su parte, continuó: “Yo me comí ese caramelo hace muchos años”.

Antes la incredulidad de sus compañeras, la exreina de belleza afirmó que ella es “una mujer soltera, libre, que me mantengo yo sola” y que Carmona “es un príncipe, un caballero, pero él es un caramelo”. Según Machado, el participante de “La casa de los famosos 3″ “es un tipo con el que tú te la puedes pasar bien, pero tienes que estar clara que no vas para ningún lado ya que es muy coqueto”.

“Es muy coqueto, es muy alfa. Y le habla a esta y a la otra”, agregó.

Por ello, dio a entender que ella tenía esto muy claro cuando optó por tener algo con el actor mexicano y aconsejó: “Entonces, tú, como mujer, tienes dos opciones: O no lo ves, no lo volteas a mirar, y no existe, lo anulas en tu vida... o, te lo gozas, te comes ese caramelo, lo pasas divino, lo luchas de mujer a mujer y ya está”.