Anoche se dieran a conocer los resultados de la tercera gala de nominación de “La casa de los famosos 3″. Según quedó la ficha es más que evidente que los últimos acontecimientos en el “reality show” de Telemundo no pasaron desapercibidos ante los ojos de los 16 habitantes que permanecen en la mansión.

Las actrices mexicanas Paty Navidad y Nicole Chávez, así como el deportista mexicano Aristeo Cázares y el intérprete mexicano Pepe Gámez fueron los elegidos para abandonar la competencia el próximo lunes. Sin embargo, uno de ellos tendrá la fortuna de ser salvado esta noche por Jose Rodríguez, el líder de la semana.

Al igual que en la pasada gala de nominación, algunos famosos incumplieron las reglas de la casa: entraron al confesionario con voto cantado. Por lo que “La Jefa”, papel interpretado por la locutora Jéssica Ortiz, anuló los votos de Rey Grupero y la menor de la dinastía Chávez por anunciar que irían contra Navidad.

La también cantante no la está pasando tan bien en la popular mansión, pues durante una charla con “La Jefa” en el confesionario, no pudo más y soltó en llanto.

“No la estoy pasando bien, me están poniendo la casa en contra, no sé si pueda, yo no les he hecho nada, lo único que hice fue cocinar con todo mi amor”, expresó la intérprete de “Patricia Fernández” en “La fea más bella” luego de que Rey Grupero ha estado hablando a su espaldas con otros habitantes.

Chávez, por su lado, protagonizó un escándalo en el baño con Dania Méndez. Luego del altercado, la actriz aseguró que no le importaba si la exintegrante de “Acapulco Shore” la nominaba, pues, a “diferencia de ella, no necesita el dinero del premio”.

“A mí, de verdad, me vale. Esa morra tiene que trabajar para vivir, yo no. Entonces me da igual si me nomina y me voy esta semana”, manifestó.

A nivel local, “La casa de los famosos 3″ se transmite a las 9:00 p.m. Los martes se presenta en horario especial a las 11:30 p.m.