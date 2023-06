CHICAGO.- Hace unos años Ana Belaval se encontraba realizando una entrevista en inglés para la cadena WGN Chicago, cuando de repente alguien desde un carro le gritó “¡Ana Belaval! ¡Boricua!”, y ella automáticamente se volteó y gritó “¡Wepa!” Esta breve interacción se fue viral entre la comunidad puertorriqueña de Chicago y fue comentada por sus compañeros en el noticiero.

Ella se describe a sí misma como “puertorriqueña hasta más no poder”, y a través de su plataforma como figura pública, ya sea a través de sus redes sociales o reportes de la comunidad puertorriqueña e hispana, ella quiere dar a conocer su cultura puertorriqueña a un público general que tal vez no la conozca o no esté familiarizado. Uno de los reporteros de WGN siempre bromea públicamente con ella diciéndole que no hay una conversación de cinco minutos con ella en la que no mencione a Puerto Rico o el hecho de ella ser puertorriqueña.

Ana Belaval trabaja en uno de los noticiarios matutinos con más audiencia de Chicago, WGN Morning News, y es la reportera principal del segmento “Around Town”, en el cual recorre, junto a su equipo de trabajo, toda la ciudad y los suburbios reportando sobre eventos y asuntos de interés de la comunidad. También es ancla sustituta para CLTV News y WGN Morning News, y colabora con el programa de asuntos de la comunidad, “Adelante Chicago!”.

Ana Belaval nació en el Hospital Auxilio Mutuo y “no salió de Hato Rey”. Creció, junto a su familia, en Floral Park, en la calle Llorens Torres. Allí tuvo una infancia “bien feliz” en un entorno urbano. Estudió sus primeros años en el Colegio Espíritu Santo y, de quinto grado en adelante, cursó estudios en la Academia del Perpetuo Socorro en Miramar. Lo más que marcó su infancia fue el Ballet Teatro Infantil de Nana Hudo, donde cogió clases de pantomima, baile moderno, jazz, ballet y sevillanas. A través de esta compañía tuvo acceso a colaborar con profesores y estudiantes del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico.

“Desde pequeña siempre estuve involucrada en las artes. Eso me dio mucha disciplina y mucha tabla, por eso hace sentido que haga lo que hago hoy en día”.

A los 14 años supo que quería trabajar en televisión. Fue a la redacción de WAPA TV para entrevistar al director de noticias, Enrique “Quique” Cruz, para un trabajo de la escuela sobre carreras profesionales.

“Esa corredera… El ambiente que sentí de que ahí estaba pasando algo importante, de que ahí había prisa por saber la historia y por contarla fue una inyección de energía. Yo me dije, ‘aquí es’”.

A los 15 años hizo su primer internado en el Departamento de Noticias de WAPA TV y volvió todos los veranos como pasante hasta que se graduó de la universidad. Allí hacía de todo: cortaba guiones, buscaba café, cubría historias con los reporteros, ayudaba en producciones de programas especiales. Una de las coberturas que más recuerda de esa época fue la de la Gran Regata Colón de 1992 por la magnitud del evento y porque se hizo producción en vivo.

“Aprendí a buscármelas, a hacerme parte del equipo y si alguien necesitaba algo, yo lo hacía”.

Mientras hacía su bachillerato en periodismo de American University en Washington D.C., también hacía un internado en el Bureau Nacional de Univision Noticias. Una vez se graduó, se regresó a Puerto Rico con intención de quedarse trabajando en la Isla, pero no encontró ofertas.

Su primera oferta de trabajo a tiempo completo llegó de la mano de Univision Chicago. Allí fue reportera, y después pasó a ser presentadora de las noticias de fin de semana. En esta estación cubrió la Convención Demócrata de 1996, la política local de Chicago, las escuelas, crímenes, inmigración. “Fue tremenda escuela. Fue mi maestría,” dice.

De Chicago se fue a Nueva York, donde estuvo tres años como Corresponsal del Este para “Despierta América”, el programa matutino de Univision, aunque siempre tuvo la idea de trabajar para la televisión del mercado general, en inglés. Para esto se matriculó en unas clases para reducir el acento, que son clases que, por lo general, toman actores, presentadores de televisión o figuras públicas para neutralizar o modular su acento regional o internacional.

“Pulí mi inglés y me conseguí un agente que creyó en mí”.

Ese agente mandó su “tape” a WGN Chicago, y el resto es historia. De Nueva York regresó a Chicago y lleva 18 años en el trabajo de sus sueños “y no me canso”. “Puedo ser yo. Puedo hacer todo tipo de historias. La mayoría del tiempo estoy improvisando y trabajo con gente que me encanta”.

El reportaje más importante que ha hecho, a nivel profesional y personal, fue cubrir la secuela del huracán María en Puerto Rico. Ella, junto a su familia, que también reportaba desde la Isla, se convirtió en fuente de información sobre la recuperación y los problemas que enfrentaba la población, no solo para los puertorriqueños de Chicago, sino también para la audiencia general de Chicago. Durante esos meses, sus padres, Mario y Anavi, se convirtieron en recursos invaluables del noticiero de WGN.

Un giro distinto

Desde hace unos 14 años comenzó a hacer shows de comedia de manera profesional en Chicago, la cuna de la comedia improvisada. Para esto se preparó y tomó clases de escritura de comedia y de improvisación. Durante el aislamiento por la pandemia, pudo escribir y reescribir su guion para su show individual. Sus amigas Wendy Mateo y Lorena Díaz, y el comediante puertorriqueño Elizardi Castro la ayudaron a editar y montarlo. Ha presentado su show de comedia cuatro veces en Chicago y ahora lo trae a Puerto Rico completamente en español.

Lleva esperando este momento mucho tiempo y dice que presentarse en Puerto Rico representa un “reto grandísimo”. “Es la primera vez que lo va a ver mi mamá y la mayoría de los cuentos son de mi mamá. Van todas las amigas de mi mamá y no he cambiado ningún nombre, así que los aludidos estarán presentes”.

Con su propio show de “stand up” en Punto Fijo

Su show de comedia “Te sientas o te siento: Una comedia de madre” es la historia de una puertorriqueña que navega la cultura estadounidense mientras se siente muy puertorriqueña. Se presenta este viernes, 9 de junio y sábado, 10 de junio a las 8:00 PM en Punto Fijo. en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Los boletos se consiguen en PRTicket.com.