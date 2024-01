El presentador Anthony Anderson ha inaugurado unos Emmy atípicos en modo Mr. Rogers, entrando en un plató de salón y cambiando un abrigo de piel por uno negro de esmoquin.

“Bienvenidos al barrio del Sr. Anderson en este hermoso Día del MLK”, dijo Anderson desde el escenario del Peacock Theater de Los Ángeles al comienzo de la transmisión de la Fox.

Luego, se sentó al piano y dirigió un pequeño coro con temas de televisión como “Good Times” y “The Facts of Life”. Se levantó y cantó “In The Air Tonight” de Phil Collins en homenaje a Miami Vice, con Travis Barker a la batería.

La 75ª edición de los premios Emmy llega con cuatro meses de retraso, después de un año histórico de turbulencias y agitación en Hollywood.

Las huelgas de actores y guionistas, los cambios sísmicos hacia el streaming y el desmantelamiento del calendario televisivo tradicional hacen que los sobres que se abran durante la retransmisión de la Fox presentada por Anthony Anderson el Día de Martin Luther King Jr. muestren ganadores que se decidieron hace meses.

Los Emmy supondrán un respiro y una celebración tras la huelga y los problemas que la provocaron y, con su 75ª edición, intentarán establecer vínculos con su pasado y con la historia de la televisión. Incluirá una serie de reuniones de reparto y recreaciones de escenas de series tan queridas como “Cheers”, “Juego de Tronos” y “Anatomía de Grey”.

Las nominaciones en sí ofrecen un gran vínculo con el pasado de los Emmy: la continuación del dominio de décadas de HBO, que este año tiene los tres programas más nominados con “Succession”, “The White Lotus” y “The Last of Us”.

“Succession”, el drama sobre una familia disfuncional de uno por ciento, lideró con 27 nominaciones por su última temporada, incluyendo mejor drama y tres en la categoría de mejor actor principal para Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin.

Cox, que llegó a la alfombra roja con una chaqueta de esmoquin gris y con su esposa Nicole Ansari Cox a su lado, dijo que tuvo que perderse los Globos de Oro de la semana pasada, donde ganaron varios de sus compañeros de reparto, y que está encantado de estar en los Emmy porque “quería despedirme de todos y ésta es una forma maravillosa de hacerlo”.

Cox dijo que sus compañeros de reparto son tan maravillosos en la vida real como terribles en la serie.

Culkin, considerado por muchos el favorito a mejor actor, dijo a AP que aún no ha visto el épico final que se emitió en mayo.

“Estoy seguro de que, si hablara con un terapeuta, probablemente se le ocurrirían un montón de razones por las que no la he visto”, bromeó Culkin.

Pero “Succession” no será la película más premiada. Eso se debe a que “The Last of Us”, segunda con 24 nominaciones, llega con ocho a través de los Emmy de Artes Creativas del pasado fin de semana, donde “Succession” no ganó ninguno. Entre ellos se incluyen los premios a la mejor interpretación invitada para Offerman y Storm Reid, lo que sugiere que los votantes también podrían favorecer a sus actores principales Pedro Pascal y Bella Ramsey. Ambos podrían hacer historia, ya que Pascal se convertiría en el primer latino en ganar el premio al mejor actor de drama y Ramsey en la más joven en ganar el premio a la mejor actriz.

El elitista elenco de “The White Lotus” está en todas las categorías de reparto. Cinco mujeres optan al premio a la mejor actriz secundaria de drama, entre ellas Jennifer Coolidge y Aubrey Plaza.

En el terreno de la comedia, la noche podría convertirse en una vuelta triunfal para la tercera y última temporada de “Ted Lasso”, la serie sobre fútbol que ganó el premio a la mejor comedia en sus dos primeras temporadas.

Su principal rival viene de la cocina. “The Bear”, sobre un chef que lucha contra el legado de su familia, también competirá por el premio a la mejor comedia.

La creadora y protagonista de “Abbott Elementary”, Quinta Brunson, podría convertirse en la primera mujer negra en más de cuatro décadas en ganar el premio a la mejor actriz de comedia.

Antes de la gala dijo que era un honor estar en la alfombra roja con tantos actores negros en el Día de Martin Luther King Jr., incluida Tisha Campbell de “Martin”, una de las series clásicas que se celebraban en la retransmisión.

“Es un sueño hecho realidad”, dijo Brunson. “Ya siento que he ganado esta noche”.

Las dos huelgas del año pasado hicieron que los Emmy, que normalmente se celebran en septiembre, se trasladaran sin precedentes a enero, situándose en el corazón de la temporada de premios de Hollywood.

Sin embargo, las votaciones de la Academia siguieron su calendario habitual, lo que significa que los ganadores se conocen desde finales de agosto.