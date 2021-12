La permanencia del cantante y atleta boricua Asaf Torres en el Oasis de “Por Amor o por Dinero” de Telemundo terminó el pasado viernes, luego de sufrir una caída que le provocó múltiples fracturas en su antebrazo izquierdo. Sin embargo, como suele ocurrir en ocasiones, hay desgracias que vienen acompañadas de nuevas oportunidades.

De lo anterior puede dar fe el exintegrante de “Guerreros” de Wapa Televisión, quien esta mañana se unió oficialmente al equipo de “Alexandra a las 12″ como colaborador. Mientras dure el “reality show”, Torres se encargará de analizar todo lo que ocurra en el espacio que se produce en República Dominicana.

“Estoy muy contento. No me lo esperaba. Es una experiencia nueva, que me da otro conocimiento en las cámaras. Esto no es competencia, es más interacción con el público y me emociona. Me hace muy feliz que me den esta oportunidad”, dijo el intérprete de “Infiel”.

PUBLICIDAD

Sobre su operación del antebrazo, Torres aseguró que fue “exitosa”. El artista detalló que tuvieron que ponerle tornillos y placas para reparar la lesión en ambos huesos. De igual manera, el puertorriqueño expresó que está seguro de que su recuperación será favorable porque ha pasado por procesos similares en el pasado, y de todos ha salido estable.

El atleta aprovechó para explicar qué fue lo que provocó su caída. Según narró, en el vídeo que transmitió la producción no se pudo apreciar bien lo sucedido y muchos seguidores quedaron con dudas.

“Ese día había llovido. La grama estaba mojada. Estábamos jugando al escondite y cuando salí de donde estaba escondido corrí hacia el lado, la grama se abrió (se deslizó), resbalé y caí de lado. Para amortiguar la caída, puse el brazo primero y eso provocó que se me partiera el antebrazo”, abundó Torres, quien llegó a Puerto Rico el pasado sábado.

Injusta la salida de Lisandra

Torres, quien logró ostentar el título MVP en “Guerreros” aclaró que antes de su eliminación, el ambiente en el Oasis estaba “bastante pasivo”. Entre risas incluyó que el chisme más comentado era el triángulo amoroso entre Clovis, Oana y Maricielo.

El colaborador de Telemundo agregó que ayer, tras darse a conocer que el “reality” entró a su etapa decisiva, los ánimos se caldearon. “Ahora es que el grupo comienza a reducirse. Ya se están creando estrategias y las personas se están poniendo en contra unas con otras. Ahora todo el mundo está buscando su espacio en la final. Ya no entrará nadie nuevo”, sentenció.

PUBLICIDAD

Anoche, durante la Ceremonia de Elección de Parejas, la competencia dio un giro inesperado cuando la cubana Lisandra Delgado tuvo que abandonar el Oasis. La actriz no contó con el favor de sus compañeros solteros. Esta acción Torres la catalogó como “injusta”.

“Lisandra no estaba en ningún complot. Jenni creó una conversación para quedar bien ella y dijo que Lisandra iba a votar por José Luis, cuando no era así. En el hospital ella (Lisandra) me dijo que iba a votar por mí porque todos los solteros se portaron bien con ella durante mi ausencia. Al Jenni hablar eso, pues Anthony tomó esa decisión (escoger a Oana)”, lamentó el competidor boricua.

Torres también aclaró que en ningún momento había delineado una estrategia para sacar a José Luis de la competencia. El atleta puntualizó que junto a Clovis y Rubén había “puesto sobre la mesa” el nombre del mexicano, por si alguno de los integrantes nuevos ganaba inmunidad semanal y tenían que recurrir a sacar a uno de los competidores antiguos. “Ese era nuestro plan B, tenemos que jugar inteligente y sacar a alguien fuerte. Por eso se mencionó el nombre de José Luis. Yo, en realidad, iba a votar por Sahit, pero como Rubén siguió dándole pie a la estrategia mientras yo estaba en el hospital, se creó el bochinche”, afirmó.

El cantante también exteriorizó que sus sentimientos por Delgado son genuinos, aunque por el momento se están dando un tiempo para descubrir si realmente quieren fortalecer su relación fuera del “reality”. Torres reveló que entre ambos hubo muchos pleitos y malos entendidos que nunca salieron al aire.

PUBLICIDAD

“Realmente, cuando estoy con alguien, no estoy por estar. No podría fingir algo, a menos que sea una película. Lisandra me gusta mucho. Ella salió más afectada de la competencia. Ella hizo mucho por mí”, dijo mientras detallaba que desde que la cubana salió del Oasis han hablado todos los días.

Torres, quien adelantó que no descarta ingresar a una de las ediciones de Exatlón Estados Unidos, producción que, según él, ha mostrado interés en su talento, manifestó que los competidores más fuertes son Clovis, Rubén y José Luis.